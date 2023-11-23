نحن مع غزة بازار خيري في الخوارزمي السبت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا) تنظم كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بازارا خيريا بعنوان "نحن مع غزة" بعد غد السبت ولمدة ثلاثة أيام من العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساءً.

وبحسب بيان للكلية اليوم الخميس، قال رئيس هيئة المديرين الدكتور محمد القدومي، إن ريع البازار الذي يأتي ترجمة للموقف الأردني الداعم لصمود الأشقاء في غزة وفلسطين المحتلة، سيرصد لصالح الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد القدومي أهمية التضامن مع الشعب الفلسطيني والتخفيف من آثار العدوان الصهيوني وتعميق المواقف الشعبية الداعمة لصمود المقدسيين على أرضهم، ودعم حق الفلسطينيين بالثبات والاستقرار على أرضهم وقضيتهم العادلة.

بدوره، بين عميد الكلية الدكتور محمد عطير، أن فعاليات البازار تركز على إبراز الدور الأردني في التضامن مع الأشقاء في غزة، والسير على خطى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لإظهار وحدة الموقف الداعم للحق الفلسطيني.

ودعا إلى إدماج المؤسسات الأكاديمية كافة في المبادرات الوطنية التي من شأنها إعلاء موقف الشعب الأردني بجميع فئاته تجاه القضية الفلسطينية وفضح ممارسات الكيان المحتل الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

--(بترا)





م ه/م ف/اح

23/11/2023 13:44:20