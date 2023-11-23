نحن مع غزة بازار خيري في الخوارزمي السبت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الثاني (بترا) تنظم كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بازارا خيريا بعنوان "نحن مع غزة" بعد غد السبت ولمدة ثلاثة أيام من العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساءً.
وبحسب بيان للكلية اليوم الخميس، قال رئيس هيئة المديرين الدكتور محمد القدومي، إن ريع البازار الذي يأتي ترجمة للموقف الأردني الداعم لصمود الأشقاء في غزة وفلسطين المحتلة، سيرصد لصالح الشعب الفلسطيني في غزة.
وأكد القدومي أهمية التضامن مع الشعب الفلسطيني والتخفيف من آثار العدوان الصهيوني وتعميق المواقف الشعبية الداعمة لصمود المقدسيين على أرضهم، ودعم حق الفلسطينيين بالثبات والاستقرار على أرضهم وقضيتهم العادلة.
بدوره، بين عميد الكلية الدكتور محمد عطير، أن فعاليات البازار تركز على إبراز الدور الأردني في التضامن مع الأشقاء في غزة، والسير على خطى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لإظهار وحدة الموقف الداعم للحق الفلسطيني.
ودعا إلى إدماج المؤسسات الأكاديمية كافة في المبادرات الوطنية التي من شأنها إعلاء موقف الشعب الأردني بجميع فئاته تجاه القضية الفلسطينية وفضح ممارسات الكيان المحتل الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
--(بترا)
م ه/م ف/اح
23/11/2023 13:44:20
MENAFN23112023000117011021ID1107479149
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.