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قصف إسرائيلي عنيف على جنوب لبنان

11/23/2023 2:30:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 23 تشرين الثاني(بترا)- تعرضت مناطق جنوبي لبنان إلى قصف مدفعي عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، مع تحليق مستمر لطائرات الاحتلال الاستطلاعية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.
من جهته، أعلن حزب الله في بيان اليوم، عن استهدافه مواقع إسرائيلية في الأراضي المحتلة بالقصف المباشر، وهي المنارة و‏خربة ماعر ومرابضة، بالإضافة إلى مركز في محيط مستعمرة سعسع وتجمع إسرائيلي في حرج راميم.
كما اعلن عن استهداف قاعدة ‌‏عين زيتيم قرب مدينة صفد بـــــ48 صاروخ ‌‏كاتيوشا، وإصابتها مباشرة، واستهداف دبابة في موقع الراهب بصاروخ مُوجه وقوة مشاة إسرائيلية، ما أدى إلى سقوط عناصرها بين قتيل وجريح.
--(بترا)
ف ج/ أ أ
23/11/2023 13:40:15

MENAFN23112023000117011021ID1107479148

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