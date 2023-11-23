قصف إسرائيلي عنيف على جنوب لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 23 تشرين الثاني(بترا)- تعرضت مناطق جنوبي لبنان إلى قصف مدفعي عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، مع تحليق مستمر لطائرات الاحتلال الاستطلاعية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.
من جهته، أعلن حزب الله في بيان اليوم، عن استهدافه مواقع إسرائيلية في الأراضي المحتلة بالقصف المباشر، وهي المنارة وخربة ماعر ومرابضة، بالإضافة إلى مركز في محيط مستعمرة سعسع وتجمع إسرائيلي في حرج راميم.
كما اعلن عن استهداف قاعدة عين زيتيم قرب مدينة صفد بـــــ48 صاروخ كاتيوشا، وإصابتها مباشرة، واستهداف دبابة في موقع الراهب بصاروخ مُوجه وقوة مشاة إسرائيلية، ما أدى إلى سقوط عناصرها بين قتيل وجريح.
--(بترا)
ف ج/ أ أ
23/11/2023 13:40:15
MENAFN23112023000117011021ID1107479148
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