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بطريرك الموارنة: العدوان على غزة هدفه محو القضية الفلسطينية

11/23/2023 2:30:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 23 تشرين الثاني(بترا)- قال بطريرك انطاكية وسائر المشرق للموارنة، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يجعلنا ندرك أن المقصود هو إطفاء ومحو القضية الفلسطينية، ومطالبة الفلسطينيين بحقوقهم بدولة خاصة بهم.
واشار في تصريح اليوم الخميس، الى أن ما يحصل هو رفض ومحو لكل حقوق الفلسطينيين، لكن هذه القضية لن تموت، لأن الحق والخير يسموان على كل شيء، مؤكدا أننا ندافع دوما عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وإقامة دولته المستقلة.
--(بترا)
ف ج/ أ أ/اح
23/11/2023 13:20:44

MENAFN23112023000117011021ID1107479147

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