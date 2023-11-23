بطريرك الموارنة: العدوان على غزة هدفه محو القضية الفلسطينية
التاريخ
11/23/2023 2:30:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 23 تشرين الثاني(بترا)- قال بطريرك انطاكية وسائر المشرق للموارنة، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يجعلنا ندرك أن المقصود هو إطفاء ومحو القضية الفلسطينية، ومطالبة الفلسطينيين بحقوقهم بدولة خاصة بهم.
واشار في تصريح اليوم الخميس، الى أن ما يحصل هو رفض ومحو لكل حقوق الفلسطينيين، لكن هذه القضية لن تموت، لأن الحق والخير يسموان على كل شيء، مؤكدا أننا ندافع دوما عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وإقامة دولته المستقلة.
--(بترا)
ف ج/ أ أ/اح
23/11/2023 13:20:44
MENAFN23112023000117011021ID1107479147
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