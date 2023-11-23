الفايز: الوصول إلى هدنة في غزة انتصار للمقاومة الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 23 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن الوصول إلى هدنة في قطاع غزة، يشكل انتصاراً للمقاومة الفلسطينية وحركة حماس، التي استطاعت فرض شروطها على قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الفايز إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشل في فرض شروطه ولم تستطع قوات الاحتلال إحراز أي تقدم عسكري في حربها على قطاع غزة بعد قرابة شهر ونصف الشهر من العدوان، سوى استمرارها بارتكاب المجازر الوحشية وجرائم الحرب بحق الأطفال والنساء والمدنيين.

وقال الفايز في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، إن الاستراتيجية العسكرية للكيان المحتل المتمثلة بالقضاء على "حماس" فشلت، في حين تؤكد تصريحات وتهديدات نتنياهو بالعودة إلى مواصلة العمليات الحربية على القطاع بعد انقضاء الهدنة "عدوانية دولة الاحتلال، لكنها لن تستطيع القضاء على حماس وتحقيق أي هدف من أهدافها".

وفيما يتعلق بمواقف الأردن من مساعي قادة دولة الاحتلال وتصريحاتهم حول تهجير الفلسطينيين، سواء تهجير أهالي قطاع غزة إلى مصر، أو تهجير فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن، أكد الفايز أن موضوع التهجير لدى قادة الاحتلال مطروح بقوة، لكن الرد الأردني والمصري كان حازماً وقوياً في رفض التهجير القصري، وهذا ما أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأضاف، إن جلالة الملك أعلن وبكل صراحة أن التهجير القصري هو بمثابة إعلان حرب بالنسبة للأردن، خاصة في ضوء ما يجري في الضفة الغربية الآن من تقتيل واعتداءات ومداهمات للمخيمات والمدن، إضافة إلى تهجير حوالي ألف عائلة فلسطينية من بيوتهم، وتجاوز عدد الشهداء حتى اليوم في الضفة الغربية 200 شهيد جراء الاعتداءات التي يقوم بها قطعان المستوطنين.

وبين أن الإجرام الإسرائيلي هدفه واضح، وهو التهجير القصري للفلسطينيين، مؤكدًا أن المواقف والإجراءات الأردنية والمصرية تجاه محاولات التهجير القصري ستكون إجراءات حازمة.

وبخصوص المطلوب من العرب فعله حال استمرار العدوان الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة على الشعب الفلسطيني، بين الفايز أن القمة العربية الإسلامية، التي عقدت مؤخرا في السعودية، انبثق عنها تشكيل وفد وزاري يضم عددًا من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، بهدف إطلاع العالم على حقيقة العدوان الإسرائيلي الهمجي والعمل على وقفه، وقد بدأ الوفد زياراته من العاصمتين الصينية بكين والروسية موسكو وستشمل العديد من الدول الغربية.

وفي هذا الإطار أكد الفايز ضرورة أن يكون هناك ضغط عربي على المجتمع الدولي، من أجل وقف الحرب على الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، مبيناً أن الدول الغربية وأميركا لها مصالح اقتصادية كبيرة مع الدول العربية والإسلامية، ولهذا يجب استخدام الثقل الاقتصادي للأمتين العربية والإسلامية، من أجل كبح جماح هذا العدوان الغاشم.

وقال، إن المطلوب اليوم التحدث بجرأة ووضوح وقوة مع أميركا والدول الأوروبية، حول وقف العدوان الإسرائيلي ووقف حرب الإبادة التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيثُ بلغ عدد الشهداء والمصابين حتى اليوم عشرات الآلاف، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.

كما أكد الفايز في تصريحاته ضرورة إفهام أميركا والدول الأوروبية أنه "لا يمكن السكوت عما يجري في غزة من جرائم حرب، حيث لا احترام للقانون الدولي، ولا للقانون الإنساني وقواعد الحرب، وأنه لا يجوز استمرار اسرائيل دولة فوق القانون".

--(بترا)

م ش/ اح

23/11/2023 13:17:37