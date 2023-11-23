انخفاض العجز في الميزان التجاري للمملكة بنسبة 11%

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- انخفض العجز في الميزان التجاري "الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية" بنسبة 11.0 بالمئة، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، ليصل إلى 7.078 مليار دينار، مقارنة مع 7.957 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.

وأظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن اليوم الخميس، انخفاضا في قيمة الصادرات الكلية حتى نهاية شهر أيلول الماضي لهذا العام بنسبة 2.4 بالمئة، وصولا إلى ما مقداره 6.764 مليار دينار، مقارنة مع نحو 6.933 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية حتى نهاية شهر أيلول الماضي من هذا العام بنسبة 2.0 بالمئة، لتبلغ 6.272 مليار دينار، مقارنة مع 6.402 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

كما انخفضت قيمة مستوردات المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بنسبة 7.0 بالمئة، لتصل إلى 13.842 مليار دينار، مقارنة مع 14.890 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 492 مليون دينار، حتى نهاية شهر أيلول الماضي للعام الحالي، بانخفاض نسبته 7.3 بالمئة، مقارنة مع 531 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49 بالمئة، منذ مطلع هذا العام حتى نهاية شهر أيلول الماضي، مقارنة بنسبة 47 بالمئة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتحسن مقداره 2 نقطة مئوية.

أما على الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال أيلول الماضي، ما مقداره 680 مليون دينار، بانخفاض نسبته 17.1 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقا للتقرير، بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر أيلول الماضي ما مقداره 628 مليون دينار، بانخفاض نسبته 17.6 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

كما بلغت قيمة المعاد تصديره 52 مليون دينار خلال أيلول الماضي، بانخفاض نسبته 10.3 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

اما المستوردات، بلغت قيمتها 1.546 مليار دينار خلال شهر أيلول الماضي من هذا العام، بانخفاض نسبته 14.7 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب التقرير، انخفض العجز في الميزان التجاري خلال شهر ايلول الماضي بنسبة 12.7 بالمئة، ليبلغ 866 مليون دينار، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44 بالمئة، خلال شهر أيلول من هذا العام ، مقارنة بنسبة 45 بالمئة، خلال الشهر نفسه من العام الماضي بانخفاض مقداره 1 نقطة مئوية.

--(بترا)

و ر / أ أ

23/11/2023 13:15:46