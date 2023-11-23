200 جريح ما زالوا محاصرين في المستشفى الإندونيسي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 23 تشرين الثاني (بترا)- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصار المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، واستهداف كل ما يتحرك في محيطه.

وأكدت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، أن 200 جريح برفقة الطواقم الطبية ما زالوا محاصرين داخل المستشفى، وهناك 65 جثة ما زالت في المستشفى، ولم يتم التمكن من دفنها حتى اللحظة.

وأضافت، أن قناصة جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتلون أبراجا قبالة المستشفى، ويطلقون النار على كل من يتحرك في المنطقة.

وأشارت إلى أن الطواقم الطبية تضطر إلى نقل 6 إلى 7 جرحى في كل سيارة إسعاف خلال عمليات الإجلاء، في ظل قصف متواصل يتعرض له المستشفى من كل الجهات.

يذكر ان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أمس الأربعاء، عن إجلاء 190 جريحا ومريضا ومرافقيهم وعددا من الطواقم الطبية من مجمع الشفاء إلى المستشفيات في جنوب قطاع غزة، فيما لا يزال عدد من الجرحى ومرافقيهم في المستشفى.

وأشارت إلى أن الجرحى نُقلوا إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس، فيما نُقل مرضى غسيل الكلى إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح.

--(بترا)

رصد/رس/ أ أ

23/11/2023 13:00:25