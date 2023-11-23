200 جريح ما زالوا محاصرين في المستشفى الإندونيسي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 23 تشرين الثاني (بترا)- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصار المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، واستهداف كل ما يتحرك في محيطه.
وأكدت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، أن 200 جريح برفقة الطواقم الطبية ما زالوا محاصرين داخل المستشفى، وهناك 65 جثة ما زالت في المستشفى، ولم يتم التمكن من دفنها حتى اللحظة.
وأضافت، أن قناصة جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتلون أبراجا قبالة المستشفى، ويطلقون النار على كل من يتحرك في المنطقة.
وأشارت إلى أن الطواقم الطبية تضطر إلى نقل 6 إلى 7 جرحى في كل سيارة إسعاف خلال عمليات الإجلاء، في ظل قصف متواصل يتعرض له المستشفى من كل الجهات.
يذكر ان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أمس الأربعاء، عن إجلاء 190 جريحا ومريضا ومرافقيهم وعددا من الطواقم الطبية من مجمع الشفاء إلى المستشفيات في جنوب قطاع غزة، فيما لا يزال عدد من الجرحى ومرافقيهم في المستشفى.
وأشارت إلى أن الجرحى نُقلوا إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس، فيما نُقل مرضى غسيل الكلى إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح.
--(بترا)
رصد/رس/ أ أ
23/11/2023 13:00:25
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