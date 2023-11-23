زين: حملة إغاثية لأهالي غزة بالتعاون مع الهيئة الهاشمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 تشرين الثاني(بترا)- بدأت شركة زين الأردن حملتها لفصل الشتاء بإغاثة الأهل في قطاع غزة، من خلال تقديم شاحنة محملة بالأغطية الشتوية التي سيتم إيصالها بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وبحسب بيان للشركة اليوم الخميس، يأتي هذا الدعم من زين وموظفيها؛ استكمالا لمبادراتها تجاه الأهل في غزة.
وكانت شركة زين الأردن قدمت في وقت سابق تبرعا نقديا بقيمة 100 ألف دينار، فيما قدم مشتركوها 9024 دينارا، بالإضافة إلى 17700 دينار من موظفي الشركة لإغاثة الأهل في قطاع غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة، وشراء الأدوية، والمستلزمات الطبية للمستشفيات الفلسطينية، والمواد الغذائية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
كما أطلقت زين سلسلة من المبادرات لمساندة الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، والتعبير عن تضامنها معهم، والوقوف إلى جانبهم، وتعزيز صمودهم للمساهمة في التخفيف عنهم في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشونه.
--(بترا)
غ ح/ أ أ/ ف ج
23/11/2023 12:38:50
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