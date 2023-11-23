زين: حملة إغاثية لأهالي غزة بالتعاون مع الهيئة الهاشمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني(بترا)- بدأت شركة زين الأردن حملتها لفصل الشتاء بإغاثة الأهل في قطاع غزة، من خلال تقديم شاحنة محملة بالأغطية الشتوية التي سيتم إيصالها بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وبحسب بيان للشركة اليوم الخميس، يأتي هذا الدعم من زين وموظفيها؛ استكمالا لمبادراتها تجاه الأهل في غزة.

وكانت شركة زين الأردن قدمت في وقت سابق تبرعا نقديا بقيمة 100 ألف دينار، فيما قدم مشتركوها 9024 دينارا، بالإضافة إلى 17700 دينار من موظفي الشركة لإغاثة الأهل في قطاع غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة، وشراء الأدوية، والمستلزمات الطبية للمستشفيات الفلسطينية، والمواد الغذائية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

كما أطلقت زين سلسلة من المبادرات لمساندة الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، والتعبير عن تضامنها معهم، والوقوف إلى جانبهم، وتعزيز صمودهم للمساهمة في التخفيف عنهم في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشونه.

--(بترا)

غ ح/ أ أ/ ف ج

23/11/2023 12:38:50