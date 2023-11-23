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أبو الليف يطرح أحدث أغانيه الدنيا بنك

11/23/2023 2:28:49 PM
(MENAFN- Youm7) طرح الفنان نادر أبو الليف أحدث أغانيه التي تحمل اسم "الدنيا بنك" من
كلمات محمود شوقي، وألحان رنا طارق، وتوزيع أسامة عبد الهادي، وتطرح فكرة أن عمل البني آدم في الدنيا مكتوب له في الآخرة والكل سوف يحاسب بعمله.

وطرح مؤخرًا المطرب أبو الليف وهبة مختار أغنية جديدة تحمل اسم "الراجل الحنين رزق" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات السيد على والحان وتوزيع رامى المصرى وطبلة أحمد عيادى وجيتار مصطفى أصلان وتم التسجيل فى استوديو طرب ومكس وماستر هانى محروس.

وعرض مؤخرًا الفنان نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، وتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.







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