على الحجار: الرئيس السيسى يبذل مجهودا كبيرا وربنا هينصر فلسطين إن شاء الله

(MENAFN
- Youm7) أعرب النجم على الحجار في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" عن سعادته البالغة بالغناء أمام الرئيس السيسي في فعاليات تحيا مصر وفلسطين التي أقيمت في ستاد القاهرة، مشيراً إلى ان مشاركته في هذا الحدث تجعله فخور ببلده.
وأضاف علي الحجار في تصريحاته: "ان شاء الله ربنا هينصر فلسطين في القريب العاجل والنصر جاي، والرئيس السيسي يبذل مجهود كبير فيما يخص القضية الفلسطينية" .
وشارك علي الحجار في فعاليات مؤتمر تحيا مصر وفلسطين، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قدم أغنية من فوق سابع سما.
وتقول كلمات الأغنية التي تتحدث عن القضية الفلسطينية ونصرتها: من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث، وإن فات سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس، أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال، ولأجل أرض اختارها رب ميمسهاش خناس، عايزين يصفوا حلم أمة بتحلمه لسنين، ويفرقوا الشمل اللي ما يقدر عليه القادرين .
ويُشار إلى أن هذه الفعالية تأتي تزامنًا مع الأحداث الجارية في قطاع غزة، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وشهدت الفعالية حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية.
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