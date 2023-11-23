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على الحجار: الرئيس السيسى يبذل مجهودا كبيرا وربنا هينصر فلسطين إن شاء الله

11/23/2023 2:28:49 PM
(MENAFN- Youm7) أعرب النجم على الحجار في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" عن سعادته البالغة بالغناء أمام الرئيس السيسي في فعاليات تحيا مصر وفلسطين التي أقيمت في ستاد القاهرة، مشيراً إلى ان مشاركته في هذا الحدث تجعله فخور ببلده.



وأضاف علي الحجار في تصريحاته: "ان شاء الله ربنا هينصر فلسطين في القريب العاجل والنصر جاي، والرئيس السيسي يبذل مجهود كبير فيما يخص القضية الفلسطينية" .



وشارك علي الحجار في فعاليات مؤتمر تحيا مصر وفلسطين، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قدم أغنية من فوق سابع سما.



وتقول كلمات الأغنية التي تتحدث عن القضية الفلسطينية ونصرتها: من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث، وإن فات سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس، أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال، ولأجل أرض اختارها رب ميمسهاش خناس، عايزين يصفوا حلم أمة بتحلمه لسنين، ويفرقوا الشمل اللي ما يقدر عليه القادرين .



ويُشار إلى أن هذه الفعالية تأتي تزامنًا مع الأحداث الجارية في قطاع غزة، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وشهدت الفعالية حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية.














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