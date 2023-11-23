من دعم بالمنشورات للاستقالة.. كيف دعمت هند صبري فلسطين

هند صبري كانت إحدى النجمات اللاتى تأثرن بما يحدث بشكل كبير، فقد شاركت من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، أنه تبين حقيقة ما يتعرض له قطاع غزة وحياة الأبرياء الذى راحت ضحية هذا العدوان الغاشم، فقد شاركت الكثير من الصور والفيديوهات لتوضح الحقائق التي تحدث والتى تحاول إسرائيل أن تطمسها حتى لا يعلم بها العالم.

وبعد مرور أكثر من شهر ونصف، شعرت الفنانة هند صبري بالعجز تجاه غزة وشعورها بعدم استطاعتها أن تفعل شيئاً تجاه شعب فلسطين ، خاصة أن إسرائيل تستخدم نظام التجويع كسلاح حرب، وهو ضد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة والتي تم تنصيبها منذ 13 عاماً به كسفيرة للناويا الحسنة.

وأعلنت النجمة هند صبري تقدمها باستقالتها من برنامج الغذاء العالمي، بعد 13 عامًا من توليها منصب سفيرة البرنامج، حيث كتبت فى بيان نشرته على حساباتها بالسوشيال ميديا: "أكتب هذا بقلب مثقل وحزن عميق؛ حيث قررت التخلي عن دوري كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وهو الدور الذي أعتز به وألعبه منذ سنوات".

وأضافت هند صبري: "لقد تعلمت كثيرًا.. وبكيت كثيرًا معكم جميعًا طوال هذه الرحلة التي ستظل دائمًا في قلبي، فأنا ومنذ ثلاثة عشر عاما.. أصبحت جزءا من الأسرة الكبيرة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، جزءًا من مهمة عظيمة ونبيلة.. وأنا فخورة بذلك،

لقد رأيت طوال هذه السنوات كيف كرس رجال ونساء شجعان في جميع أنحاء العالم حياتهم لخدمة الآخرين، ولهذا السبب أكنّ لهم حبًا واحترامًا عميقين".

وتابعت هند صبري: "خلال الأسابيع الماضية شهدت وشاركت تجارب زملائي المتفانين في برنامج الأغذية العالمي، في الإحساس بالعجز لعدم قدرتهم على القيام بواجبهم على أكمل وجه كعادتهم دائما تجاه الأطفال والأمهات والآباء والأجداد في غزة، ولم يكن بوسعهم إلا عمل القليل في مواجهة آلة الحرب الطاحنة التي لم ترحم المدنيين الذين يحاصرهم الموت".

واستكملت هند صبري: "لقد حاولت إيصال صوتي على أعلى مستوى في برنامج الأغذية العالمي والانضمام لزملائي في المطالبة باستخدام ثقل البرنامج، مثلما فعل بنجاح في السابق، للدعوة والضغط بقوة من أجل وقف إطلاق النار الإنساني والفوري في قطاع غزة، والاستفادة من نفوذ البرنامج لمنع استخدام التجويع كسلاح حرب".

وأضافت هند صبري: "لأنني كنت على يقين من أن برنامج الأغذية العالمي -الذي حصل على جائزة نوبل للسلام قبل 3 أعوام فقط- بعد أن كان مشاركا نشطا في قرار الأمم المتحدة رقم 2417 الذي أدان استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، سوف يستخدم صوته بقوة كما فعل في حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية المتعددة، ومع ذلك، فقد تم استخدام التجويع والحصار كأسلحة حرب على مدى الأيام الستة والأربعين الماضية ضد أكثر من مليوني مدني في غزة، وهو السلاح الذي قتل حتى الآن أكثر من 14 ألف شخص، وأصبح أكثر من 1.6 مليون شخص بلا مأوى، ودُمرت نصف المباني، وقصفت المستشفيات والمدارس التى من المفترض أن تكون ملاجئ آمنة".

واختتمت هند صبري بيانها: "لأجل ذلك أعلن استقالتي وأتمنى لجميع زملائي في برنامج الأغذية العالمي السلامة والسلام، مع تأكيدي أنني لن أتخلي عن دوري الإنساني والمجتمعي، لكنني سأقوم به بصيغ أخرى ومختلفة، وأنا أوكد أن هذا البيان هو كل ما سيتم قوله بخصوص هذا الموضوع ولن أعلق عليه في أي وسيلة إعلامية أو صحفية، وأثمن لأصدقائي الإعلاميين والصحفيين احترامهم لهذا".















