براد بيت يتجاهل انتقادات ابنه بالتبنى بنزهة فى سيارته البورش الجديدة

MENAFN - Youm7) يبدو أن نجم هوليود براد بيت لم يكترث إلى الاتهامات التى وجهها له ابنه بالتبنى باكس خلال الفترة الأخيرة بعدما أطلق عليه سيل من الأوصاف السيئة والانتقادات عبر حسابه على إنستجرام متمنياً أن تنكشف حقيقته للعالم يوماً ما ومؤكداً على أنه ليس شخص رائع على الإطلاق.





براد بيت فى سيارته





براد بيت لم يدر بالاً لما سبق وظهر بصحبة سيارته البورش الكهربائية الجديدة، وظهرفى غاية السعادة عندما التقطت الصور له من قبل مصوري الباباراتزى وكأن شيئاً لم يحدث



وكان باكس قد قال في منشور له أن براد بيت جعل حياتهم أسوأ وأشبه بالجحيم، بقوله : "لقد جعلت حياة المقربين منك جحيمًا دائمًا"، وأضاف: «يمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة ستظهر للنور يومًا ما».

جدير بالذكر أن براد بيت تبنى باكس رسمياً عام 2007 بعد عام واحد من تبنى أنجلينا جولى له فى عام 2006.





براد بيت







