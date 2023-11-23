براد بيت يتجاهل انتقادات ابنه بالتبنى بنزهة فى سيارته البورش الجديدة

(MENAFN
- Youm7) يبدو أن نجم هوليود براد بيت لم يكترث إلى الاتهامات التى وجهها له ابنه بالتبنى باكس خلال الفترة الأخيرة بعدما أطلق عليه سيل من الأوصاف السيئة والانتقادات عبر حسابه على إنستجرام متمنياً أن تنكشف حقيقته للعالم يوماً ما ومؤكداً على أنه ليس شخص رائع على الإطلاق.
براد بيت فى سيارته
براد بيت لم يدر بالاً لما سبق وظهر بصحبة سيارته البورش الكهربائية الجديدة، وظهرفى غاية السعادة عندما التقطت الصور له من قبل مصوري الباباراتزى وكأن شيئاً لم يحدث
وكان باكس قد قال في منشور له أن براد بيت جعل حياتهم أسوأ وأشبه بالجحيم، بقوله : "لقد جعلت حياة المقربين منك جحيمًا دائمًا"، وأضاف: «يمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة ستظهر للنور يومًا ما».
جدير بالذكر أن براد بيت تبنى باكس رسمياً عام 2007 بعد عام واحد من تبنى أنجلينا جولى له فى عام 2006.
براد بيت
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