الجمعة البيضاء.. كيف تستعد للتسوق وتستغل التخفيضات لصالحك؟

(MENAFN
- Youm7) يستعد الكثير من الأشخاص للاستفادة من خصومات الجمعة البيضاء
التى أعلنت عنها العديد من المتاجر، سواء الخاصة بالملابس أو الألعاب الرياضية أو قطع الأثاث وغيرها، ولهذا نستعرض فى التقرير التالى، كيف تستعد للتسوق فى الجمعة البيضاء، وفقاً لما ذكره موقع
dealnews.
كيف تستعد للتسوق فى الجمعة البيضاء؟
حدد ميزانيتك
يجب على الشخص أن
يحدد ميزانيته
الخاصة قبل أن يبدأ فى التسوق بالمحلات التجارية المختلفة، حتى يستطيع شراء ما يلزمه وفقاً لما حدده من نقود.
تخفيضات الجمعة البيضاء
التحقق من الأسعار
يجب التحقق من الأسعار المنتجات قبل تخفيضات الجمعة البيضاء، للتأكد من صحة التخفيضات من عدمها، حتى يتجنب الوقوع في فخ التخفيضات الكاذبة.
تخفيضات
ادرس الإعلانات
يجب درس إعلانات التخفيضات واختيار الأفضل منها واتباعها حتى يستطيع الشخص الاستفادة من التخفيضات بقدر الإمكان، وشراء المستلزمات من أجهزة وقطع أثاث وغيرها.
شراء المستلزمات
التسوق عبر الإنترنت
أصبح التسوق عبر الإنترنت أسهل وأسرع من إهدار الوقت فى الخروج من المنزل والذهاب للمحلات.
دون المشتريات
يجب تدوين المشتريات التي تنوى شراءها خلال تخفيضات الجمعة البيضاء، سواء بكتابة قائمة أو حفظ صفحات المشتريات التي تنوى شراءها على الإنترنت حتى تتذكرها عند الشراء، مع ضرورة تحديد المستلزمات الأساسية وليس الترفيهية حتى لا تنفق أموالك على شراء أشياء غير مفيدة، لذلك عليك مراجعة ما تحتاجه من مستلزمات لتشتريها بدلاً من تجذبك التخفيضات المعروضة وتشترى أشياء تكتشف بعد ذلك بأنك لن تستفيد منها.
خطط لشراء الهدايا
ولأننا مقبلون على رأس السنة وقد يكون هناك أعياد ميلاد خاصة بأصدقائك أو أقاربك، يفضل استغلال تخفيضات الجمعة البيضاء، وشراء بعض الهدايا المناسبة لكل شخص حتى تستغل التخفيضات المعروضة عليها.
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