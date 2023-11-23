الجمعة البيضاء.. كيف تستعد للتسوق وتستغل التخفيضات لصالحك؟

MENAFN - Youm7) يستعد الكثير من الأشخاص للاستفادة من خصومات الجمعة البيضاءالتى أعلنت عنها العديد من المتاجر، سواء الخاصة بالملابس أو الألعاب الرياضية أو قطع الأثاث وغيرها، ولهذا نستعرض فى التقرير التالى، كيف تستعد للتسوق فى الجمعة البيضاء، وفقاً لما ذكره موقعdealnews.





كيف تستعد للتسوق فى الجمعة البيضاء؟حدد ميزانيتك

يجب على الشخص أن

يحدد ميزانيته

الخاصة قبل أن يبدأ فى التسوق بالمحلات التجارية المختلفة، حتى يستطيع شراء ما يلزمه وفقاً لما حدده من نقود.

تخفيضات الجمعة البيضاءالتحقق من الأسعار

يجب التحقق من الأسعار المنتجات قبل تخفيضات الجمعة البيضاء، للتأكد من صحة التخفيضات من عدمها، حتى يتجنب الوقوع في فخ التخفيضات الكاذبة.

تخفيضات





ادرس الإعلانات

يجب درس إعلانات التخفيضات واختيار الأفضل منها واتباعها حتى يستطيع الشخص الاستفادة من التخفيضات بقدر الإمكان، وشراء المستلزمات من أجهزة وقطع أثاث وغيرها.

شراء المستلزمات





التسوق عبر الإنترنت

أصبح التسوق عبر الإنترنت أسهل وأسرع من إهدار الوقت فى الخروج من المنزل والذهاب للمحلات.





دون المشتريات

يجب تدوين المشتريات التي تنوى شراءها خلال تخفيضات الجمعة البيضاء، سواء بكتابة قائمة أو حفظ صفحات المشتريات التي تنوى شراءها على الإنترنت حتى تتذكرها عند الشراء، مع ضرورة تحديد المستلزمات الأساسية وليس الترفيهية حتى لا تنفق أموالك على شراء أشياء غير مفيدة، لذلك عليك مراجعة ما تحتاجه من مستلزمات لتشتريها بدلاً من تجذبك التخفيضات المعروضة وتشترى أشياء تكتشف بعد ذلك بأنك لن تستفيد منها.





خطط لشراء الهدايا

ولأننا مقبلون على رأس السنة وقد يكون هناك أعياد ميلاد خاصة بأصدقائك أو أقاربك، يفضل استغلال تخفيضات الجمعة البيضاء، وشراء بعض الهدايا المناسبة لكل شخص حتى تستغل التخفيضات المعروضة عليها.