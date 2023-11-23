ليه لازم تشترى لحبايبك ورد كل يوم؟ 6 فوائد لازم تعرفها

(MENAFN
- Youm7) تحمل الزهور ألوانا نابضة بالحياة تدخل على أنفسنا السعادة والبهجة، وتعتبر من الهدايا المثالية التى لا يختلف عليها اثنان، ويمكن تقديمها فى أى مناسبة، ووفقًا لما جاء فى موقع
lilysflorist
نستعرض الأثار الإيجابية للزهور
على نفوس الأشخاص.
شاب يحمل زهور
تعزيز السعادة
من المعروف أن الزهور رؤيتها تساعد على التخلص من
الاكتئاب وتعمل على الشعور بالهدوء وتخفيف التوتر والقلق، أيضًا تعزز الاسترخاء، كما ثبت أن إضافة الزهور سواء فى المنزل أو فى مكان العمل، تقلل من التوتر ويعزز الشعور بالصفاء.
إضافة البهجة
يمكن أن تعمل الزهور على تحسين الحالة المزاجية للأشخاص وتجعل البيئة المحيطة بهم أكثر متعة، ولهذا السبب غالبًا ما تستخدم الزهور فى التصميم الداخلى والديكور، ومن المعروف أنها تعزز الأجواء وتخلق بيئة معيشية أكثر سعادة.
تقليل التوتر والقلق
من المعروف أن الزهور تساعد في تخفيف التوتر والقلق، أيضًا تخلق جوًا هادئًا يعزز الاسترخاء، وإضافة الزهور في بيئة الفرد، سواء في المنزل أو في مكان العمل، تقلل من التوتر وفي دراسة أجرتها جامعة تكساس إيه آند إم، وجد الباحثون أن الموظفين الذين تعرضوا للزهور والنباتات في بيئة عملهم واجهوا قدرًا أقل من التوتر والقلق.
تعزيز الروابط العاطفية
في حالة إذا كنت استخدمت الزهور كوسيلة للتعبير عن المشاعر، بدءًا من الحب والإعجاب وحتى التعاطف والامتنان يمكن أن يؤدى إهداء الزهور إلى تقوية الروابط العاطفية ومساعدة الأشخاص على الشعور بأنهم أكثر ارتباطًا ببعضهم البعض.
تقوية الذاكرة والتركيز
يمكن أن يكون للزهور تأثيرا إيجابيا على الذاكرة والتركيز ويمكن أن تحسن الأداء الإدراكى.
تعزيز النوم
هناك عدد كبير من الزهور مثل اللافندر والبابونج، المعروفة بخصائصها المهدئة والمحفزة للنوم والتي يفضل إضافتها في غرفة المعيشة.
باقة زهور
شخص يحمل زهور
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