ليه لازم تشترى لحبايبك ورد كل يوم؟ 6 فوائد لازم تعرفها

MENAFN - Youm7) تحمل الزهور ألوانا نابضة بالحياة تدخل على أنفسنا السعادة والبهجة، وتعتبر من الهدايا المثالية التى لا يختلف عليها اثنان، ويمكن تقديمها فى أى مناسبة، ووفقًا لما جاء فى موقعlilysfloristنستعرض الأثار الإيجابية للزهورعلى نفوس الأشخاص.

شاب يحمل زهورتعزيز السعادة

من المعروف أن الزهور رؤيتها تساعد على التخلص من

الاكتئاب وتعمل على الشعور بالهدوء وتخفيف التوتر والقلق، أيضًا تعزز الاسترخاء، كما ثبت أن إضافة الزهور سواء فى المنزل أو فى مكان العمل، تقلل من التوتر ويعزز الشعور بالصفاء.





إضافة البهجة

يمكن أن تعمل الزهور على تحسين الحالة المزاجية للأشخاص وتجعل البيئة المحيطة بهم أكثر متعة، ولهذا السبب غالبًا ما تستخدم الزهور فى التصميم الداخلى والديكور، ومن المعروف أنها تعزز الأجواء وتخلق بيئة معيشية أكثر سعادة.

تقليل التوتر والقلق

من المعروف أن الزهور تساعد في تخفيف التوتر والقلق، أيضًا تخلق جوًا هادئًا يعزز الاسترخاء، وإضافة الزهور في بيئة الفرد، سواء في المنزل أو في مكان العمل، تقلل من التوتر وفي دراسة أجرتها جامعة تكساس إيه آند إم، وجد الباحثون أن الموظفين الذين تعرضوا للزهور والنباتات في بيئة عملهم واجهوا قدرًا أقل من التوتر والقلق.





تعزيز الروابط العاطفية

في حالة إذا كنت استخدمت الزهور كوسيلة للتعبير عن المشاعر، بدءًا من الحب والإعجاب وحتى التعاطف والامتنان يمكن أن يؤدى إهداء الزهور إلى تقوية الروابط العاطفية ومساعدة الأشخاص على الشعور بأنهم أكثر ارتباطًا ببعضهم البعض.





تقوية الذاكرة والتركيز

يمكن أن يكون للزهور تأثيرا إيجابيا على الذاكرة والتركيز ويمكن أن تحسن الأداء الإدراكى.









تعزيز النوم

هناك عدد كبير من الزهور مثل اللافندر والبابونج، المعروفة بخصائصها المهدئة والمحفزة للنوم والتي يفضل إضافتها في غرفة المعيشة.

باقة زهورشخص يحمل زهور



