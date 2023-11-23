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فرحك فى الشتاء.. نصائح للحصول على ليلة زفاف مميزة بدون مشاكل

11/23/2023 2:28:41 PM
(MENAFN- Youm7) أصبحت حفلات الزفاف الشتوية تحظى بشعبية متزايدة بما تحمله من أجواء ساحرة ورومانسية، وأحيانا عشاق الشتاء يجدون فى هذا الفصل راحة نفسية، لذلك يفضلون إقامة حفلات زفافهم فى هذا الفصل، ووفقًا لما جاء فى موقع fionakellyphotography نستعرض فى هذا التقرير، بعض النصائح التى يجب اتباعها عند إقامة حفل زفاف فى الشتاء.


فساتين زفاف


تحضير شال أو جاكيت

قد تنشغل العروس بالبحث عن
فستان زفاف أحلامها وتنسى التفكير فى الطقس، لذا يجب عليها شراء الملحقات التي تساعدها على الشعور بالدفء، لذا عليها أن ترتدى الجوارب الضيقة أسفل فستان الزفاف وأحذية غير تقليدية وذات كعب صغير لتبديلها بالداخل، أيضًا يفضل تحضير وشاح مزين أو جاكيت أنيق لارتدائه عند الشعور بالبرد.


معاطف وجواكيت للضيوف

يفضل أن تستعد العروس بتوفير المعاطف الخاصة بها وجواكيت للمدعوين ليرتدوها فى الشتاء
مع التأكد من موقع الزفاف، وإنه مناسب لإقامة حفل زفاف فى الشتاء.


تخصيص وقت إضافى للسفر

يجب على العروس أن تخصص وقتًا إضافيًا للسفر لحضور حفل زفاف الشتوى، حيث لا يمكن التنبؤ بالطقس في هذا الفصل المتقلب ويمكن أن تحدث فيه تغيرات فى الطقس أو هطول أمطار.


فحص الإضاءة

قد يتجاهل العروسان عند استعدادهما لحفل الزفاف فى الشتاء مشكلات الإضاءة، حيث إن الليل ساعاته طويلة فى هذا الفصل البارد، لذلك يجب التأكد من توفير إضاءة مميزة بكل مكان بموقع حفل الزفاف، حتى يمكن التقاط أفضل الصور.

الاستعداد لحفل الزفاف





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