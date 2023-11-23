فرحك فى الشتاء.. نصائح للحصول على ليلة زفاف مميزة بدون مشاكل

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- Youm7) أصبحت حفلات الزفاف الشتوية تحظى بشعبية متزايدة بما تحمله من أجواء ساحرة ورومانسية، وأحيانا عشاق الشتاء يجدون فى هذا الفصل راحة نفسية، لذلك يفضلون إقامة حفلات زفافهم فى هذا الفصل، ووفقًا لما جاء فى موقع fionakellyphotography نستعرض فى هذا التقرير، بعض النصائح التى يجب اتباعها عند إقامة حفل زفاف فى الشتاء.
فساتين زفاف
تحضير شال أو جاكيت
قد تنشغل العروس بالبحث عن
فستان زفاف أحلامها وتنسى التفكير فى الطقس، لذا يجب عليها شراء الملحقات التي تساعدها على الشعور بالدفء، لذا عليها أن ترتدى الجوارب الضيقة أسفل فستان الزفاف وأحذية غير تقليدية وذات كعب صغير لتبديلها بالداخل، أيضًا يفضل تحضير وشاح مزين أو جاكيت أنيق لارتدائه عند الشعور بالبرد.
معاطف وجواكيت للضيوف
يفضل أن تستعد العروس بتوفير المعاطف الخاصة بها وجواكيت للمدعوين ليرتدوها فى الشتاء
مع التأكد من موقع الزفاف، وإنه مناسب لإقامة حفل زفاف فى الشتاء.
تخصيص وقت إضافى للسفر
يجب على العروس أن تخصص وقتًا إضافيًا للسفر لحضور حفل زفاف الشتوى، حيث لا يمكن التنبؤ بالطقس في هذا الفصل المتقلب ويمكن أن تحدث فيه تغيرات فى الطقس أو هطول أمطار.
فحص الإضاءة
قد يتجاهل العروسان عند استعدادهما لحفل الزفاف فى الشتاء مشكلات الإضاءة، حيث إن الليل ساعاته طويلة فى هذا الفصل البارد، لذلك يجب التأكد من توفير إضاءة مميزة بكل مكان بموقع حفل الزفاف، حتى يمكن التقاط أفضل الصور.
الاستعداد لحفل الزفاف
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