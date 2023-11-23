نفسك تعيش جو المغامرات وتجرب شىء جديد.. أماكن مصرية مميزة لازم تروحها

(MENAFN
- Youm7) تتنوع المغامرات والتجارب الجديدة فى بلدنا، وكثيراً ما يتجه الشباب إليها لمكافأة أنفسهم على تحقيقهم لإنجاز، أو من أجل تغيير حالتهم المزاجية أو لرغبتهم فى تجربة شىء جديد، ويمكن خوض مغامرة مثيرة ومميزة فى مناطق كثيرة بمصر والتى نستعرضها فى هذا التقرير.
تسلق الجبل
يوجد بمصر جبال فريدة منها جبل سانت كاترين والطور فى محافظة جنوب سيناء، حيث يمكن التسلق بأحد الجبال والوصول لقمته للجلوس والاستمتاع بشروق الشمس أو غروبها، أو الاستمتاع بتساقط حبات الثلج فى الشتاء، ما يساعدك على الشعور بالسعادة وكأنك تفتح صفحة جديدة مع الحياة.
من فوق قمم الجبال
القفز بالمظلات
مغامرة القفز بالمظلات أو ما تعرف بـ"الباراموتور" تحتاج إلى شجاعة، حيث يقفز الشخص من ارتفاع عالٍ عن مستوى الأرض، وتساعد هذه المغامرة على التخلص من كل المشاعر السلبية وتحل محلها مشاعر التجربة الجديدة، وتشتهر محافظتى الأقصر وأسوان.
القفز بالمظلات
رياضة الغوص
تشتهر سواحل البحر الأحمر كمرسى علم وشرم الشيخ وجنوب سيناء بطبيعة فريدة تتميز بالشعب المرجانية والكائنات البحرية المختلفة، فالغوص يعمل على تحسين الحالة المزاجية الناتجة عن مشاهدة مخلوقات جميلة وفريدة.
سلاحف البحر الأحمر
التخييم
ذهابك إلى مكان هادئ تستمع فيه بمشاهدة السماء المليئة بالنجوم، وأنت جالس على أرض خالية من المرتفعات الشاهقة، يساعدك على الاستجمام والهدوء، واكتشاف الطبيعة، وتعد أشهر أماكن التخييم فى مصر الصحراء الغربية حيث تتميز بالصحراء البيضاء والسوداء، ومحمية أبو جالوم التى تقع فى خليج العقبة قرب مدينة ذهب، وواحة سيوة، ورأس الشيطان بين طابا ونوبيع.
التخييم
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