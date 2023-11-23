نفسك تعيش جو المغامرات وتجرب شىء جديد.. أماكن مصرية مميزة لازم تروحها

MENAFN - Youm7) تتنوع المغامرات والتجارب الجديدة فى بلدنا، وكثيراً ما يتجه الشباب إليها لمكافأة أنفسهم على تحقيقهم لإنجاز، أو من أجل تغيير حالتهم المزاجية أو لرغبتهم فى تجربة شىء جديد، ويمكن خوض مغامرة مثيرة ومميزة فى مناطق كثيرة بمصر والتى نستعرضها فى هذا التقرير.





تسلق الجبل

يوجد بمصر جبال فريدة منها جبل سانت كاترين والطور فى محافظة جنوب سيناء، حيث يمكن التسلق بأحد الجبال والوصول لقمته للجلوس والاستمتاع بشروق الشمس أو غروبها، أو الاستمتاع بتساقط حبات الثلج فى الشتاء، ما يساعدك على الشعور بالسعادة وكأنك تفتح صفحة جديدة مع الحياة.

من فوق قمم الجبالالقفز بالمظلات

مغامرة القفز بالمظلات أو ما تعرف بـ"الباراموتور" تحتاج إلى شجاعة، حيث يقفز الشخص من ارتفاع عالٍ عن مستوى الأرض، وتساعد هذه المغامرة على التخلص من كل المشاعر السلبية وتحل محلها مشاعر التجربة الجديدة، وتشتهر محافظتى الأقصر وأسوان.

القفز بالمظلات





رياضة الغوص

تشتهر سواحل البحر الأحمر كمرسى علم وشرم الشيخ وجنوب سيناء بطبيعة فريدة تتميز بالشعب المرجانية والكائنات البحرية المختلفة، فالغوص يعمل على تحسين الحالة المزاجية الناتجة عن مشاهدة مخلوقات جميلة وفريدة.



سلاحف البحر الأحمر





التخييم

ذهابك إلى مكان هادئ تستمع فيه بمشاهدة السماء المليئة بالنجوم، وأنت جالس على أرض خالية من المرتفعات الشاهقة، يساعدك على الاستجمام والهدوء، واكتشاف الطبيعة، وتعد أشهر أماكن التخييم فى مصر الصحراء الغربية حيث تتميز بالصحراء البيضاء والسوداء، ومحمية أبو جالوم التى تقع فى خليج العقبة قرب مدينة ذهب، وواحة سيوة، ورأس الشيطان بين طابا ونوبيع.

التخييم