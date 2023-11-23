موجز الاقتصاد: الإسكان تعلن طرح إعلان تكميلى لمشروع سكن لكل المصريين 3

MENAFN - Youm7) نشر موقع اليوم السابع اليوم الخميس الموافق 23-11-2023 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والدولية الهامة منها الإسكان تعلن طرح إعلان تكميلى بالإعلان الـ16 لمشروع"سكن لكل المصريين 3" ، التخطيط: 18 مليون مصرى يستفيدون من المرحلة الأولى من حياة كريمة، وغيرها ..





الإسكان تعلن طرح إعلان تكميلى بالإعلان الـ16 لمشروع"سكن لكل المصريين 3"

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لباب التحويل للإعلان التكميلي للطرح الأول لـ"سكن لكل المصريين 3"، بنظام التمويل العقاري،

التخطيط: 18 مليون مصرى يستفيدون من المرحلة الأولى من حياة كريمة

استعرض جميل حلمي عبد الواحد مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، ملامح المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"

غرفة صناعة الجلود تنظم معرض القاهرة الدولى للجلد 26 يناير بمشاركة 85 شركة

تنظم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة جمال السمالوطي، الدورة الثامنة عشر من معرض القاهرة الدولي للجلود، في الفترة من 26 إلى 28 يناير المقبل، بمركز القاهرة الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة.

تعاون بين هيئة الاستثمار والبنك الأفريقى للتنمية لدعم بيئة ريادة الأعمال

قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك الأفريقي للتنمية بتنظيم ورشة عمل لنشر ثقافة ريادة الأعمال بمحافظة الإسكندرية في إطار مشروع

«تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال» الممول من البنك الإفريقي للتنمية، والذي يشمل جميع محافظات مصر.





13 % زيادة التبادل التجارى بين مصر ودول الساحل والصحراء خلال عام 2022

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية ودول الساحل والصحراء حقق زيادة بلغت نسبتها 13.0% خلال عام 2022.

وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات لإزالة التعديات بمدينة السادات والفشن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات إدارية لإزالة تعديات ومخالفات بناء بمناطق متنوعة تحت ولاية جهازى تنمية (مدينة السادات – مدينة الفشن الجديدة).

المالية: مرحلة جديدة من التعاون المصري البحريني لتعميق الشراكة التنموية

شهد مقر وزارة المالية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية انعقاد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي

غرفة السياحة: إقبال من المواطنين على التقدم للحج السياحى وآخر موعد للتسجيل 4 يناير

تواصل شركات السياحة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام، ويستمر تلقي الطلبات وتسجيل بيانات المواطنين حتى يوم 4 يناير المقبل.



