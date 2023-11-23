-->

Friday, 24 November 2023 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 23-11-2023

11/23/2023 2:28:38 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 23-11-2023.





إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصري ة، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ارابيا انفستمنتس هولدنج، ومصر للأسواق الحرة، والتعمير والاستشارات الهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وفتنس برايم للأندية الصحية، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، ومطاحن ومخابز الإسكندرية.





البورصة تربح 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 121.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.97%، والعرب على 5.79%، واستحوذت المؤسسات على 27.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.82%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 495.3 مليون جنيه، 59.5 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 258.8 مليون جنيه، 69.8 مليون جنيه، 227.6 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5814 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1475 نقطة.



وصعدت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:



- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 28.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.



- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 4.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.



- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 25.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.84%.



- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 13.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.33%.



- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 28.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.18%.



وضمت الأسهم المتراجعة:



- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 150.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.12%.



- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 49.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.54%.



- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.795 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.33%.



- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 32.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%.



- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.287 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.38%.












MENAFN23112023000132011024ID1107479130

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث