اختتام فعاليات المؤتمر السعودي ــ المصري للاستثمار العقاري

MENAFN - Youm7) نقاشات ثرية حولالتكامل بين مطوريّ مصر والسعودية.. ورصد دقيق للتحديات والفرصعبدالرحمن الطويل: المملكة المستثمر الأول عالميا بمصر باستثمارات تزيد على 55 مليار دولارم. أحمد صبور: المؤتمر بمثابة جسر لتبادل الخبرات بين مطوري البلدين.. وحقق أهدافه كاملةد. أحمد شلبي: المشروعات المصرية لاقت اهتماما من مستثمري المملكة.. وخطط للعمل المشترك بالسوق المحليةد. باسم كليلة: المؤتمر حقق نجاحًا فاق التوقعات .. ومواطنو المملكة الأكثر طلبًا للعقار بمصر





اختتم المؤتمر "السعودي ــ المصري للاستثمار العقاري"، الذي انعقد بالعاصمة السعودية الرياض، فعالياته الخميس تحت عنوان

"تكامل لا تنافس" ليفضي بعد سلسلة جلسات مثمرة، إلى نقاشات ثرية وضعت خطط عمل متكاملة، لتعزيز التعاون بين المطورين المصريين وأشقائهم السعوديين.





وناقش المشاركون بالجلسة الأولى من المؤتمر التي حملت عنوان (الشراكة .. طريق المستقبل لمطوري مصر والسعودية)، العديد من التصورات الرامية لتحقيق التكامل والمنفعة المشتركة بين السوقين المصرية والسعودية، واستعرضوا التجارب الناجحة للشراكة بين المطورين المصريين والسعودية، ونقاط الاختلاف والتلاقي بين نموذجي العمل بالعقار المصري والسعودي.





يأتي ذلك بينما شهدت الجلسة الثانية، التي حملت عنوان (العقار في خطط التنمية .. 2030 رابط مشترك)، إشادات كبيرة

من المستثمرين والمطورين بمستهدفات التنمية العقارية في خطة 2030 بالسعودية

وكذلك حزمة المشروعات التي تستهدفها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تتجاوز 68.7 مليار ريال (18.3 مليار دولار)، بجانب أهداف التنمية العمرانية برؤية 2030 بمصر.





وقدمت شركة العاصمة الإدارية عرضًا عن فرص الاستثمار بها أمام المستثمرين والمسئولين السعوديين والمصريين، كما تم تناول المشروع مجددًا في الجلسة الثالثة والأخيرة التي حملت عنوان (العقار.. فرص واعدة) ، والتي تناولت أيضًا مزايا الاستثمار بالعقار والعوائد التي يحققها في مصر، والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين.





شهد المؤتمر تكريم المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبّور، الذي يعتبر من عرابي قطاع العقارات فى مصر، إذ أنشأ أكثر من 57 مشروعًا بجميع أنحاء مصر تتسم بالضخامة والتميز،

فضلاً عن كونه مؤسس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، والتي تساعد شباب رجال الأعمال في تحقيق بيئة أعمال مستدامة، وكذلك تم تكريم شريف سيف النصر، الذي يعتبره الكثيرون في القطاع العقاري

المصري المعلم الأول، في ظل وجود جيل يقود القطاع العقاري الآن في مصر من تلامذته.

توصيات مهمة

أخرج المؤتمر العديد من التوصيات الرامية لتعزيز التكامل بين البلدين في السوق العقارية أهمها: تعزيز المساحات المشتركة للتنمية العمرانية بالبلدين وفتح المجال واسعًا أمام القطاع الخاص للمشاركة بها، ومناقشة منح

رخص ذهبية للمشروعات العقارية السعودية المستهدفة بمصر أسوة بالمشروعات الصناعية.





كما شملت أيضًا: "العمل علي وضع آلية تشريعية تساهم في تحقيق التكامل بين مصر والسعودية وانجاز مستهدفات

خطتي ٢٠٣٠ بالبلدين، والاستفادة من الخبرة السعودية بمجال الصناديق العقارية وتعزيز دورها في تمويل المشروعات المشتركة بكلا البلدين، فضلاً عن إنشاء منصة إلكترونية موحدة للمدن الجديدة بمصر تتضمن جولات افتراضية تسمح للمستثمرين بالتعرف على مزاياها وتوفير بيانات تحريرية دقيقة للأستفادة منها من قبل المستثمرين.

وتضمنت أيضًا: تعزيز التعاون في المجال السياحي بين ضفتي البحر الأحمر وتنظيم برامج سفر مشتركة، وإصدار كتيب يتضمن الفرص العقارية المتاحة بالسوق المصرية يحتوي علي الأطر التشريعية والمحفزات الاستثمارية ، وتشكيل هيئة عليا لتصدير العقار تتبع مجلس الوزراء المصري وتضم الوزارات ذات الصلة

والمجلس التصديري للعقار وغرفة التطوير العقارى والمجلس المصري للعقار لتفعيل منظومة التصدير العقاري بشكل أوسع ، وأخيرًا تفعيل مقومات الاستدامة ونشر ثقافة المباني الخضراء لمواجهة تداعيات التغير المناخي وتقليل استهلاك الطاقة.

شراكة كبيرة

أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري السيد عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، على عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة المستثمر الأول عالميا وعربيًا بمصر باستثمارات تزيد على 55 مليار دولار قائمة بالفعل، والشركات السعودية لديها ثقة كبيرة بالسوق المصري ما يتجلى في وجود 6225 شركة صناعية سعودية تعمل بمصر باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار، كما توجد 518 شركة مصرية تعمل بالسوق السعودية، و285 علامة تجارية مصرية منتشرة بالمملكة.

وقال المهندس أحمد صبور، أمين عام المؤتمر ورئيس مجلس إدارة «الأهلي - صبور» للتنمية العقارية، إن المؤتمر بمثابة جسر لتبادل الخبرات بين مطوري البلدين، فالمملكة العربية السعودية حاليا تعيش حاليًا نهضة كبيرة بجميع المجالات وهو ما ظهر جليا في تنوع النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والذي تتشكل فيه الرؤية السعودية 2030، والمشروعات الجديدة ومنها: مدينة نيوم ومشاريع البحر الأحمر، والقدية، وروشن، وبوابة الدرعية، والفيصلية وداون تاون جدة وإعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة، ، والتي فتحت أفاقا جديدة للتنمية وجعلت الطريق ممهد أمام المطورين العقاريين المصريين للدخول الي السوق السعودي ونقل خبراتهم الكبيرة إليها.

اضاف أن القطاع العقاري في مصر يعيش كذلك عصر ازدهار ونمو علي سبيل المثال حجم الثروة العقارية في مصر وصل حوالي

10 تريليونات جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار، تمثل 20% من الناتج المحلي، و12% من القوى العاملة، وهو أحد المحركات القوية للاقتصاد المصري فمصر لديها حاليا 61 مدينة جديدة، بمساحة إجمالية 2.2 مليون فدان، يقطنها ما يزيد على ثمانية ملايين نسمة، ومن المنتظر أن تستوعب حين اكتمال إنشائها حوالي 65 مليون نسمة، مقسمة إلي أربعة أجيال وتبلغ مدن الجيل الرابع 39 مدينة وهي مدن ذكية مستدامة،

علي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة وهو ما يؤكد تطابق الرؤي بين السعودية ومصر في أهمية القطاع العقاري كونه احد أهم الأعمدة في صناعة الاقتصاد.

في ذات السياق، قال الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار

المصري، إن المؤتمر

أظهر تطابق وجهات النظر بين مطوري مصر والسعودية في ضرورة تدشين مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين، فضلاً عن الفرص الواعدة التي تتضمنها السوق المصرية. وهو ما يصي في صالح تصدير العقار المصري

للخارج وتحقيق مستهدفاتها الرامية إلى تحقيق حصيلة بنحو 3 مليارات دولار سنويًا من "التصدير العقاري".

وشدد شلبي على أن توجه بعض الشركات للاستثمار في السوق السعودي أخيرًا

يخدم السوق المحلية بجذب استثمارات خليجية للسوق المحلي ودعم جهود التنمية العمرانية بمصر، فضلاً عن توفير

فرص للشراكة بين المستثمرين السعوديين والشركات المصرية ، مثل تجربة تطوير مصر في تأسيس شركة بالسوق السعودي على أن تكون الخطوة التالية جذب المؤسسة للاستثمار بمصر.

قال الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة "إكسبو ريبابلك" لتنظيم المعارض، إن المؤتمر جاء على هامش

فعاليات معرض” عقارات النيل" التي شهدت إقبالاً كبيرًا من الجانب السعودي، وكذلك عدد العمليات التي تم تنفيذها كانت ضخمة بكل المقاييس، ما يجعلها دورة استثنائية في كل الأمور.

وأضاف أن المعرض استهدف توفير لقاء مباشر بين الشركات العارضة والمستثمرين والراغبين في شراء العقار المصري بما يوفر

عنصر الثقة، بينما كان المؤتمر فرصة لشرح

الفرص الواعدة بالسوق العقارية المصرية ، وعرض خبرات الشركات المصرية التي تؤهلها بقوة لدخول السوق السعودية بغرض تنويع محفظة استثماراتها، خاصة أن السوق السعودية واعدة أيضًا وهناك تعاون كبير من المسئولين السعوديين، وخطط لتدشين مشروعات عقارية وسياحية عملاقة.

المؤتمر سيشهد مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية التي ستعرض مشروعاتها في مقدمتها: دهانات الجزيرة، شركة العاصمة الادارية الجديدة، الشركة الوطنية للاسكان الاهلي صبور، شركة أسس للتطوير العقاري، سيتي أيدج، والشركة السعودية المصرية، شركة بالم هيلز للتعمير، وشركة فاوندرز، وشركة منزلات، وشركة لاند ديفيلوبرز، وشركة هايد بارك، وشركة مصر إيطاليا، شركة سوما باي، وشركة ريدكون للتعمير شركة انيرشيا، ومجموعة فنادق ماريوت العالمية، وشركة جيتس، وشركةIGI ، وشركة باراجون، ومجموعة شركات العتال هولدينج، وشركة كريد.

السيد عبد الرحمن بن عبد الله الطويل وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري





عبد الله الرميح - رئيس التنفيذي لشركة دهانات الجزيرة



