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أخبار البورصة اليوم الخميس 23-11-2023

11/23/2023 2:28:38 PM
(MENAFN- Youm7) تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 23-11-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ارابيا انفستمنتس هولدنج، ومصر للأسواق الحرة، والتعمير والاستشارات الهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وفتنس برايم للأندية الصحية، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، ومطاحن ومخابز الإسكندرية.



البورصة تربح 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 121.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.97%، والعرب على 5.79%، واستحوذت المؤسسات على 27.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.82%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 495.3 مليون جنيه، 59.5 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 258.8 مليون جنيه، 69.8 مليون جنيه، 227.6 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5814 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1475 نقطة.



وصعدت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة مجلس إدارة شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والشمس للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، ودلتا للإنشاء والتعمير، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 8.1 مليون سهم، 1.3 مليون سهم، 500 ألف سهم، 325.5 ألف سهم، 2558 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا عدد 142.5 ألف سهم، وباعت إدارة شركتي جي بي كوربوريشن، وراية القابضة للاستثمارات المالية 205.9 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي.





فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والقاهرة للإسكان والتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 550 ألف سهم، 110 ألف سهم، 8.1 مليون سهم، 100 ألف سهم، 904 آلاف سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومصر للفنادق، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 9035 سهم، 830 سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي.





كما أعلنت شركتا أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمتحدة للإسكان والتعمير، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، شراء الأولى عدد 300 ألف سهم خزينة، وشراء الثانية عدد 1.4 مليون سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.23% من أسهم رأس المال.



نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحققت الشركة العربية لحليج الأقطان، إيرادات بلغت 3.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 بنسبة نمو 62%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضريبة 400.5 مليون جنيه بنسبة نمو 92%، وزادت الاستثمارات إلى 102 مليون جنيه في يونيو عام 2023 بنسبة نمو 938%.



وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 9%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضريبة 350.5 مليون جنيه بنسبة نمو 25%، ويرجع السبب في ذلك إلى أن انخفاض إيرادات المبيعات 142 مليون جنيه، وزيادة مصروفات التمويل بقيمة 114 مليون جنيه، وزيادة إيرادات الاستثمارات بقيمة 136 مليون جنيه، وانخفاض خسائر فروق العملة بقيمة 177 مليون جنيه.



جولدن كوست



قالت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، إن المستثمر الرئيسي وهي شركة أصول الاستثمار والتنمية العقارية والسياحية سدد 617 ألف جنيه من إجمالي المديونية 3.6 مليون حنيه بخلاف الغرامات لجهاز مشروعات أراضي، وذلك لسداد باقي المديونية المستحقة على قطعة الأرض المخصصة من جهاز المشروعات لمشروع السخنة بمساحة إجمالية 18818 متر.
















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