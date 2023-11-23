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البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى وإيديتا

11/23/2023 2:28:38 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، إذ ارتفع رصيد البنك التجاري الدولي إلى 199.434 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 98.135 مليون شهادة.




فيما تراجع رصيد شهادات إيداع مجموعة أي أف جي القابضة إلى 351.164 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات إلى 273.271 مليون شهادة، بينما استقر رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 599.225 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.664 مليون شهادة.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 121.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.97%، والعرب على 5.79%، واستحوذت المؤسسات على 27.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.82%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 495.3 مليون جنيه، 59.5 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 258.8 مليون جنيه، 69.8 مليون جنيه، 227.6 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5814 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1475 نقطة.












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