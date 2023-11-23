هيئة الكتاب تعتزم إصدار أعمال يعقوب الشارونى بمعرض الكتاب 2024

MENAFN - Youm7) نعت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني ، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 92 عامًا.

وقال "بهي الدين"، إن يعقوب الشاروني أحد أبرز رواد أدب الطفل في العالم العربي، وله مشروع ثقافي عظيم، وإنتاج أدبي أقل ما يوصف به أنه شديد الغزارة شديد التنوع شديد التأثير، أثْرت كتبه مكتبة الطفل العربية بعدد كبير من الأعمال، حيث كتب للأطفال نحو 400 عمل، استلهم في معظمها التراث العربي والمصري، هذا فضلًا عن صالونه الثقافي الشهري، الذي كان يعقده في منزله لكتَّاب الأطفال، لمناقشة أعمال أو أفكار أو قضايا أدب الطفل.

ولتأثير الشاروني في أجيال وأجيال من القراء والكتاب، ولدوره الرائد في مجال أدب الطفل، اختارته اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ليكون شخصية معرض الطفل، للدورة الـ٥٥ للمعرض.

وأكد رئيس هيئة الكتاب، أن الهيئة في إطار اختيار الشاروني شخصية معرض الطفل في دورته القادمة، تعدّ لإصدار عدد من مؤلفاته، بالتنسيق مع أسرته، فضلًا عن أنه تم إعداد كتاب احتفائي عن الراحل، يضم شهادات كتبها عدد وافر من الكتاب، من مختلف الأجيال، امتازت جميعها بطابع المحبة، لذا جاء عنوان هذا الكتاب "في محبة يعقوب الشاروني"، وقد كتب هذه الشهادات كتاب من مصر وكل الوطن العربي، ومن إيطاليا والصين والهند.

ولد يعقوب الشاروني في 10 فبراير سنة 1931م، بالقاهرة، حيث درس القانون، وحصل على ليسانس الحقوق في مايو سنة 1952م، وحصل عام 1955م على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وفي عام 1958م حصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد التطبيقي من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

كتب الشاروني مئات من الأعمال الأدبية الخاصة بالطفل، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية في هذا المجال، منها جائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب عام 2020م. عمل مستشارًا لوزير الثقافة لشئون الطفل، ومديرًا للمركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة، وعضوًا بلجنة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، ومشرفًا على صفحة الأطفال بجريدة الأهرام في الفترة من 1981م- 2008م، كما عمل أستاذًا زائرًا لتدريس أدب الطفل في عدد من الجامعات المصرية.



