حكاية أقصر حرب فى التاريخ.. معركة الإنجليز مع أهل زنجبار استمرت 38 دقيقة

MENAFN - Youm7) بدأت أقصر حرب في التاريخ المسجل، فى الساعة التاسعة صباحًا يوم 27 أغسطس 1896،وانتهت في أقل من 38 دقيقة وبلغت حصيلة القتلى والجرحى 501 جنديًا،هذه هي قصة الحرب الأنجلو زنجبارية.

تبدأ الحكاية في عام 1890 بتوقيع معاهدة هيليجولاند وزنجبار بين بريطانيا وألمانيا، حيث تنازلت ألمانيا عن زنجبار للنفوذ البريطاني، وكانت إحدى الخطط الكبرى التي وضعتها بريطانيا لزنجبار هي إلغاء العبودية، لكن هذا أثار غضب التجار الأثرياء والطبقة الحاكمة، وقاوم سلطان زنجبار السيد علي بن سعيد هذه الأوامر حتى وفاته عام 1893، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.

حرب الزنجبارية

وكانت هذه فرصة بريطانيا لتنصيب السلطان حمد بن ثويني، الذي سيكون أكثر خضوعًا للحكم الإمبراطوري.

في 25 أغسطس 1896، توفي حمد بن ثوينى فجأة في قصره، وربما كان ذلك بسبب أوامر ابن عمه بتسميمه،

وفي غضون ساعات قليلة، تولى ابن عمه الأمير خالد بن برغش منصب السلطان وانتقل إلى القصر.

وكان خالد بن برغش رمزا للمقاومة ضد التدخل الأوروبي في المنطقة وانضم إليه حوالي 3000 من جنوده وأنصاره في القصر، وأمر الإنجليز بالتنازل عن العرش لابن عمه حمود بن محمد.



ولإثبات قوتهم، قاموا بتجميع قوة قوامها 900 جندي ووضعوا خمس سفن تابعة للبحرية الملكية في الميناء بالقرب من القصر.

أرسل الأدميرال هاري روسون للسلطان إنذارًا نهائيًا، يأمره هو وقواته بمغادرة القصر وتسليم أسلحتهم بحلول الساعة التاسعة صباحًا ، وإلا سيواجهون إعلان الحرب، اعتقد خالد أن هذا تهديد فارغ ورفض.

في الساعة التاسعة من يوم 27 أغسطس 1896، أمر روسون السفن بفتح النار على القصر، الذي سرعان ما اشتعلت فيه النيران.

وفي 38 دقيقة فقط انتهت الحرب، ودمر البريطانيون المدافع الدفاعية وقتلوا 500 من رجال السلطان كما أصيب جندي بريطاني في الاشتباك وبعد ظهر ذلك اليوم نفسه، وضع البريطانيون حاكمهم المختار، حمود بن محمد، على العرش.

أما خالد بن برغش فقد هرب من القصر وطلب اللجوء في القنصلية الألمانية وساعده الألمان على مغادرة البلاد ولم يتم القبض عليه من قبل البريطانيين إلا في عام 1916، خلال الحرب العالمية الأولى ووبعد التنازل عن مطالباته بالسلطنة سُمح له بالعيش في مومباسا وتوفي هناك عام 1927. وتم إلغاء العبودية في زنجبار عام 1897.