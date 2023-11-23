الإسكندر الأكبر.. تعرف على آخر الدراسات حول الفاتح المقدونى

MENAFN - Youm7) كان ولايزال الأسكندر الأكبر ، محور اهتمام العديد من الباحثين وعلماء الآثار الذين يحاولون العثور على مقبرته التي لم تكتشف بعد، ولذا يقدم العديد من الباحثين بين الفترة والثانية دراسات عن حياة الأسكندر وأهم اثاره المميزة ومن بين هذه الاكتشافات والأبحاث التى ظهرت في الفترة الماضية:



حل علماء بريطانيون اللغز المحيط بمعبد يقع في العراق عمره 4000 عام، حيث اكتشف علماء الآثار دلائل تشير إلى أن الإسكندر الأكبر ربما كان يعبد هناك، وظل العلماء في حيرة من أمرهم عندما اكتشفوا نقوشًا يونانية في معبد جيرسو السومري القديم، في مدينة تيلو الحالية.

ويعتقد علماء الآثار في المتحف البريطاني أن معبدًا يونانيًا للإسكندر الأكبر قد تم تأسيسه في الموقع، ربما على يد الإسكندر نفسه وفقا لما ذكره موقع ديلى ميل البريطاني.

ويشير اكتشاف عملة فضية سكتها قوات الإسكندر حوالي عام 330 قبل الميلاد إلى أن الإسكندر الأكبر ربما زار المعبد بعد هزيمة الفرس، وهذا من شأنه أن يجعل تأسيس المعبد أحد الأعمال الأخيرة في حياة الإسكندر، قبل وقت قصير من وفاته عن عمر يناهز 32 عامًا.

ويُعتقد أن مدينة جيرسو كانت مأهولة بالسكان منذ عام 5000 قبل الميلاد، وأصبحت مدينة مقدسة عند السومريين والموطن الروحي لإلههم المحارب نينجيرسو.

وما حير الباحثون هو أن المعبد قد تم هجره في عام 1750 قبل الميلاد، أي قبل أكثر من 1000 عام من ولادة الإسكندر الأكبر.

ويعتقد عالم الآثار بالمتحف البريطاني، الدكتور سيباستيان راي، أن اليونانيين أسسوا معبدهم الخاص في الموقع القديم، ربما لإعلان ألوهية الإسكندر، وأضاف: "لقد وجدنا في هذا الموقع الأثرى حيث يوجد هذا المعبد أنواع القرابين التي عادة ما كان يتم تقديمها بعد المعارك، وتماثيل الجنود والفرسان".

ويشير اكتشاف العملة الفضية إلى جانب مذبح به القرابين التي توجد عادة في المعابد اليونانية، إلى أن الموقع كان يستخدم كمكان للعبادة من قبل قوات الإسكندر، ويقول الباحثون إن هذا قد يعني أن من قدم القرابين كان قريبًا جدًا من الإسكندر، أو أن هذه القرابين ربما قدمها الفاتح نفسه.



من جانب آخر، أكدت دراسة يونانية حديثة، أن الإسكندر الأكبر مات بسبب "نخر البنكرياس"، وليس بسبب أي مرض آخر

حيث تم التكهن سابقا بأنه مات بسبب الملاريا أو الالتهاب الرئوي.

وقال الدكتور توماس جيراسيميدس، أستاذ الطب بجامعة أرسطو في سالونيك، إن السبب المحتمل لوفاة الإسكندر الأكبر هو الاستنتاج الذي توصل إليه جاء بعد عقود من البحث ومفاده أن الإسكندر الأكبر مات بسبب نخر البنكرياس الحاد، ويعتقد أن هذه الحالة ناجمة عن حصوات في المرارة، مع تناول وجبات ثقيلة وكميات كبيرة من النبيذ، وجاء ذلك بحسب ما ذكر موقع "جريك بورتر"

وقام البروفيسور وفريقه بقراءة جميع المصادر التي تصف أيام الإسكندر الأخيرة، من مؤرخين مثل أريانوس، وبطليموس، وبلوتارخ، وكوينتوس كورتيوس وغيرهم، وذلك لتسجيل وصف حالته والأعراض التي ظهرت عليه، ولم يستمر مرض القائد العسكري العظيم إلا قبل وفاته بأربعة عشر يومًا.

ونقل عن الدكتور جيراسيميدس أن بداية الأعراض كانت ألم شديد في البطن بعد تناول وجبة غنية ونبيذ، تليها حمى، وتدهور يومي تدريجي ومميت على مدار أربعة عشر يومًا.

وفي اليوم الأول من مرضه، أصيب الإسكندر بآلام شديدة في البطن مصحوبة بحمى شديدة، فقام الأطباء بتقديم العلاج ثم تبع ذلك الحمامات الباردة، في محاولة لخفض حمى المريض.

في اليوم الثاني، كان الإسكندر مرهقًا ويرتجف، بينما كان لا يزال يعاني من اضطراب في البطن، وفي اليوم الثالث، استمرت حمى الإسكندر المرتفعة، مع زيادة التعرق والقشعريرة، فيما بدأ أيضًا يعاني من صعوبة في التنفس، واعترف بأنه يشعر بالإرهاق.

وفي الأيام التالية، تدهورت صحة الفاتح العظيم أكثر، مع ارتفاع في درجة الحرارة واليرقان، كما واجه أيضًا صعوبة في التواصل، المصحوبة بأوهام.