الصدفة والحيوانات وراء أهم الاكتشافات الأثرية فى القرن الـ 20

MENAFN - Youm7) القرن العشرين من أهم القرون في الاكتشافات الأثرية المصرية القديمة، التي أحدثت ضجةليس في مصر فحسب بل في العالم أجمع، لما لها من قيمة أثرية وتراثية مذهلة للحضارة المصرية العريقة، وكانت تلك الاكتشافات على يد مجموعة كبيرة من العلماء الكبار في عالم المصريات، فنجد على سبيل المثال مقبرة الملك الذهبى توت عنخ آمون ، ومقابر وادى المومياوات الذهبية، ومقابر كوم الشقافة، وقد ذكرنا تلك الاكتشافات كونها تشترك فى طريقة العثور عليها.





مقابر "وادى المومياوات الذهبية"

تعود القصة فى البداية لـ عام 1999م، حيث قام عالم الآثار الدكتور زاهى حواس وبعثته الأثرية بالكشف فى منطقة الواحات البحرية فى الصحراء الغربية- تبعد عن القاهرة حوالي 385 كيلومترًا- عن واحد من أهم الاكتشافات الأثرية فى القرن العشرين الذى أذهل العالم أجمع منذ لحظة اكتشافه إلى الآن.

المومياوات الذهبية





وعن الاكتشاف يقول عالم الآثار الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار مكتبة الإسكندرية، يجئ هذا الاكتشاف ليلقى الضوء على فترة مهمة من تاريخ مصر فى بداية العصر الرومانى، محاولا تكثيف بؤرة الضوء على منطقة الواحات البحرية، وأحدثت المصادفة البحتة هذا الاكتشاف فى يوم 2 مارس عام 1996م، عندما غير "حمار" الشيخ عبد الموجود، حارس معبد الإسكندر الأكبر، طريق عودته الليلية بعد انتهاء نوبة حراسة صاحبه، فغاصت قدما حماره فى حفرة، فهبط الشيخ عبد الموجود من على حماره ليستطلع الأمر، فنظر فيها فلم ير غير شىء يبرق فى الظلام، فذهب إلى مدير آثار الواحات البحرية، ليخبره بما رأى، ولم يكن هذا الذي رآه الشيخ عبد الموجود سوى قناع ذهبى يغطى وجه مومياء، ومن هنا جاءت تسمية الوادى باسم "وادي المومياوات الذهبية".

وتابع الدكتور حسين عبد البصير، وقام أثريو الواحات البحرية بإجراء مسح أثرى أولى للموقع المكتشف، فتأكدوا من صدق كلام الشيخ عبد الموجود وحقيقة الاكتشاف، فأخطروا الدكتور حواس، وبدأت أعمال الحفائر العلمية المنظمة فى مارس عام 1999م، فكشفت النقاب عن عدد هائل من المومياوات الذهبية، جعل الدكتور حواس يرجح امتلاء هذا الوادى بعدد كبير منها، فى مساحة مكانية كبيرة، تستغرق زمنا طويلا من أعمال الحفائر المنظمة، فلم يكتشف فى المواسم السابقة سوى عن 250 مومياء، وتعود المومياوات المكتشفة إلى القرنين الأول والثانى الميلاديين، عندما كانت مصر تحت الحكم الرومانى، وتظهر هذه المومياوات المكتشفة، استمرارية الديانة المصرية فى هذه الفترة على الرغم من وجود المعتقدات اليونانية والرومانية الخاصة بالطبقة الحاكمة، التى تأثرت بدورها بالديانة المصرية القديمة، وأغلب هذه المومياوات المكتشفة ذات أقنعة وصدور مذهبة ومزخرفة بنقوش هيروغليفية ورسومات دينية.





مقبرة توت عنخ آمون

في عام 1922 وصل صبي صغير يعمل كناقل مياه لفريق تنقيب هوارد كارتر في وادي الملوك وهو حسين عبد الرسول إلى أول خطوة على طريق الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون في قاع الوادي، وهى مدخل مقبرة توت عنخ آمون.







وقال النوبي حسين عبد الرسول، ابن مكتشف مقبرة توت عنخ آمون مع المنقب كارتر، إن عائلته اشتهرت منذ القرن الـ 19 بالتنقيب عن الآثار مع البعثات الأجنبية المعتمدة من المملكة المصرية آنذاك.





وأضاف النوبي حسين عبد الرسول، في تصريحات إعلامية سابقة أنه حينما جاء كارتر إلى مقابر وادي الملوك والملكات بمدينة الأقصر طلب التعاون من جدي الأكبر محمد عبد الرسول لمساعدته في الوصول إلى مقابر الملوك، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة الآثار، فمده جدى بالعمالة المدربة، ومن ضمن فريق العمل، والدي الذي لم يكن يتجاوز في ذلك الوقت 12 سنة، وكان أصغر عضو في فريق هوارد كارتر.





ولفت إلى أن والده حكى له أنه في يوم 4 نوفمبر 1922، بعد ارتفاع الشمس، كانت مهمته حمل المياه من النيل إلى موقع العمل، لتخفيف وطأة الحر عن العمال، ولدى وصوله إلى موقع وادي الملوك والملكات شعر أن جِرار الماء ستسقط من على حماره، فقرر أن يعيد ربطها، وحين وضع إحداها على الأرض لاحظ أنها ترتطم أسفل التراب بشيء صلب، فدفعه الفضول إلى أن يحفر بفأس صغيرة كان بحوزته ليجد درجة سلم فرعونية، فترك الماء عند ذلك المكان وجرى مسرعاً إلى الأثري البريطاني كارتر، ليقول له: "سيد كارتر لقد وجدت درجة سلم لمقبرة فرعونية".





وأوضح أن هوارد كارتر اصطحب الطفل مسرعاً، وبدأ الحفر في مكان درجة السلم الأولى، حيث وجد 16 درجة سلم جديدة، ثم أدخل رأسه في نافذة المقبرة ومعه مصباح من الغاز، ودخل إلى المقبرة التي حوت قرابة 5 آلاف قطعة ذهبية خالصة، وبرفقته والدي الطفل حسين عبد الرسول.





مقابر كوم الشقافة

ويرجع سبب تسمية كوم الشقافة بهذا الاسم لكثرة البقايا الفخارية والكسارات التي كان يتركها الزوار اثناء زيارتهم، وبدأ التنقيب في هذه المنطقة منذ عام 1892 ،و لم يعثر على المقبرة إلا عن طريق الصدفة يوم 28 سبتمبر سنة 1900.وتقع كوم الشقافة فى المنطقة التى قامت بها قرية راكوتيس.. وهو الاسم الذى عرفت به عند الرومان إحياءً للاسم الفرعونى القديم للقرية وهو رع .

إحدى مقابر كوم الشقافة





وبدأ الحفر بمنطقة كوم الشقافة عام 1892 إلا إنه اكتشف فتحة فى سقف الجبانة عن طريق الصدفة عام 1900م، والجبانة من نوع الكاتا كومب وهو نوع من المقابر انتشر فى القرون الثلاثة الأولى الميلادية، وجبانة الكاتا كومب هى الجبانة الرئيسية فى منطقة كوم الشقافة وحملت هذا الاسم نظراً للتشابه فى التخطيط بينهما وبين مقابر الكاتا كومب المسيحية فى روما، واسم كاتا كومب اصطلاح يطلق على المقابر المحفورة تحت سطح الأرض.