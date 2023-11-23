أندريه مالرو.. روائى فرنسى اتهم بتهريب الآثار وأصيب بمتلازمة توريت

(MENAFN
- Youm7) تحل اليوم ذكرى رحيل الكاتب الفرنسي أندريه مالر الذى غادر عالمنا في 23 نوفمبر من عام 1976 في كريتاي، بالقرب من باريس بسبب انسداد وعاء دموي في الرئة حيث كان يدخن بشراهة ويعانى من السرطان وقد دُفن في مقبرة فيريير لو بواسون إيسون تقديرًا لمساهماته في الحياة الثقافية الفرنسية.
بدأ حياته عصاميا مغامرا ففي عام 1903 غادر بلاده فرنسا إلى الهند الصينية حيث شارك في تأسيس صحيفة ذات توجهات مضادة للاستعمار الفرنسي ثم قبض عليه بعد ذلك بقليل حيث وجهت له تهمة تهريب الآثار وسجن في سنتي 1923م و 1924م.
عاد بعد ذلك إلى فرنسا وألف أولى رواياته «الطريق الملكي» والتي نشرت سنة 1930 لكن شهرته الحقيقية بدأت في 1933 حين نشر رواية «الشرط الإنساني» المتأثرة بالثقافة الصينية وفاز عنها بجائزة جونكور.
يمكن الحكم على طبيعة شخصية أندريه مالرو بأنه مغامر وعموما فإن شخصية المغامر تنسى ما جرى وتبدأ في الخطوة الجديدة وهذا أهم ما يميزه فلو أن كاتبا مثله اتهم بالإتجار في الآثار في بلد غير بلده لانتهى مستقبله.
بالعودة إلى قضية اتجاره في الآثار فإن العريضة التي أطلقتها زوجته، والتي حملت توقيعات أشهر رجالات الفكر والفن الفرنسيين مثل أندريه جيد وأندريه برتون وفرانسوا مورياك ولويس أراجون وإدمون جالو وعشرات آخرين، حالت دون تنفيذ الحكم.
وقد ذكر كاتب السيرة الحديث أوليفييه تود، الذي نشر كتابًا عن مالرو في عام 2005، أنه مصاب بمتلازمة توريت، على الرغم من عدم التأكيد على ذلك.
ظهرت أول أعمال مالرو المنشورة، بمقال بعنوان «أصول الشعر التكعيبي»، في مجلة الحدث في عام 1920 ومنذ ذلك الحين تردد مالرو أيضًا على الوسط الفني والأدبي الباريسي في تلك الفترة، حيث قابل شخصيات مثل: ديمتريوس جالانيس وماكس جاكوب وفرنسوا مورياك وجاي دي بورتاليز وأندريه سلمون وجان كوكتو ورايموند راديجيه وفلورنت فيلس وباسكال بيا ومارسيل أرلند وإدموند جالو وبيير ماك أورلان.
وفى عهد شارل ديجول الذى حكم فرنسا بين عامى 1958و 1969 استدعى ديجول صديقه مالرو وزيرا مفوضا لدى رئاسة مجلس الوزراء، وأصبح فما بعد ملحقاً للإعلام، وأخيراً وزير دولة لشؤون الثقافة.
أُعجب مالرو بشكل خاص بنظرية نيتشه عن العالم الذى يعيش في حالة من الاضطراب المستمر وبيانه «أن الفرد نفسه لا يزال أحدث مخلوق» وهو المسؤول تمامًا عن جميع أفعاله كما اعتنق مالرو نظرية نيتشه عن الإنسان الأعلى وهو الرجل البطولي والممجد الذي سيخلق أعمالًا فنية رائعة والتي ستسمح له بالانتصار على أي شيء.
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