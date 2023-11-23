أندريه مالرو.. روائى فرنسى اتهم بتهريب الآثار وأصيب بمتلازمة توريت

MENAFN - Youm7) تحل اليوم ذكرى رحيل الكاتب الفرنسي أندريه مالر الذى غادر عالمنا في 23 نوفمبر من عام 1976 في كريتاي، بالقرب من باريس بسبب انسداد وعاء دموي في الرئة حيث كان يدخن بشراهة ويعانى من السرطان وقد دُفن في مقبرة فيريير لو بواسون إيسون تقديرًا لمساهماته في الحياة الثقافية الفرنسية.

بدأ حياته عصاميا مغامرا ففي عام 1903 غادر بلاده فرنسا إلى الهند الصينية حيث شارك في تأسيس صحيفة ذات توجهات مضادة للاستعمار الفرنسي ثم قبض عليه بعد ذلك بقليل حيث وجهت له تهمة تهريب الآثار وسجن في سنتي 1923م و 1924م.

عاد بعد ذلك إلى فرنسا وألف أولى رواياته «الطريق الملكي» والتي نشرت سنة 1930 لكن شهرته الحقيقية بدأت في 1933 حين نشر رواية «الشرط الإنساني» المتأثرة بالثقافة الصينية وفاز عنها بجائزة جونكور.

يمكن الحكم على طبيعة شخصية أندريه مالرو بأنه مغامر وعموما فإن شخصية المغامر تنسى ما جرى وتبدأ في الخطوة الجديدة وهذا أهم ما يميزه فلو أن كاتبا مثله اتهم بالإتجار في الآثار في بلد غير بلده لانتهى مستقبله.

بالعودة إلى قضية اتجاره في الآثار فإن العريضة التي أطلقتها زوجته، والتي حملت توقيعات أشهر رجالات الفكر والفن الفرنسيين مثل أندريه جيد وأندريه برتون وفرانسوا مورياك ولويس أراجون وإدمون جالو وعشرات آخرين، حالت دون تنفيذ الحكم.

وقد ذكر كاتب السيرة الحديث أوليفييه تود، الذي نشر كتابًا عن مالرو في عام 2005، أنه مصاب بمتلازمة توريت، على الرغم من عدم التأكيد على ذلك.

ظهرت أول أعمال مالرو المنشورة، بمقال بعنوان «أصول الشعر التكعيبي»، في مجلة الحدث في عام 1920 ومنذ ذلك الحين تردد مالرو أيضًا على الوسط الفني والأدبي الباريسي في تلك الفترة، حيث قابل شخصيات مثل: ديمتريوس جالانيس وماكس جاكوب وفرنسوا مورياك وجاي دي بورتاليز وأندريه سلمون وجان كوكتو ورايموند راديجيه وفلورنت فيلس وباسكال بيا ومارسيل أرلند وإدموند جالو وبيير ماك أورلان.

وفى عهد شارل ديجول الذى حكم فرنسا بين عامى 1958و 1969 استدعى ديجول صديقه مالرو وزيرا مفوضا لدى رئاسة مجلس الوزراء، وأصبح فما بعد ملحقاً للإعلام، وأخيراً وزير دولة لشؤون الثقافة.

أُعجب مالرو بشكل خاص بنظرية نيتشه عن العالم الذى يعيش في حالة من الاضطراب المستمر وبيانه «أن الفرد نفسه لا يزال أحدث مخلوق» وهو المسؤول تمامًا عن جميع أفعاله كما اعتنق مالرو نظرية نيتشه عن الإنسان الأعلى وهو الرجل البطولي والممجد الذي سيخلق أعمالًا فنية رائعة والتي ستسمح له بالانتصار على أي شيء.