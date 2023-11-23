الصين تطلق قمرا صناعيا للتجارب التكنولوجية

(MENAFN
- Youm7) أرسلت الصين قمرًا صناعيًا للتجارب التكنولوجي إلى المدار من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق القمر الصناعي التجريبي لتقنيات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الساعة السادسة مساء (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل من طراز (لونج مارش- 2 دي)، حيث دخل المدار المحدد له بنجاح.
ويعد هذا الإطلاق هو المهمة رقم 498 التي تقوم بها سلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".
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