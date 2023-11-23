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الصين تطلق قمرا صناعيا للتجارب التكنولوجية

11/23/2023 2:28:30 PM
(MENAFN- Youm7) أرسلت الصين قمرًا صناعيًا للتجارب التكنولوجي إلى المدار من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق القمر الصناعي التجريبي لتقنيات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الساعة السادسة مساء (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل من طراز (لونج مارش- 2 دي)، حيث دخل المدار المحدد له بنجاح.



ويعد هذا الإطلاق هو المهمة رقم 498 التي تقوم بها سلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".
















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