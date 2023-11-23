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إنستجرام يطلق ميزة ريلز العامة ويجعلها قابلة للتنزيل للجميع

11/23/2023 2:28:30 PM
(MENAFN- Youm7) أطلق إنستجرام Instagram القدرة على تنزيل Reels القابلة للعرض بشكل عام في يونيو، لكنه حد من توفر الميزة للمستخدمين على الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.



وأعلن رئيس Instagram آدم موسيري عبر قناته الإذاعية، أن الميزة سيتم طرحها لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم، ويمكن لأي شخص على التطبيق الآن تنزيل Reels العامة على أجهزته وليس فقط حفظها لمشاهدتها لاحقًا، كل ما عليهم فعله هو الضغط على زر المشاركة وبدء التنزيل من هناك، وفقا لتقرير engadget.



وفقًا لتقارير TechCrunch، أوضح موسيري خلال بثه أن Reels التي تم تنزيلها ستحتوي على علامة Instagram المائية مع اسم مستخدم الحساب، على غرار مقاطع فيديو تيك توك التي تم تنزيلها.



بالإضافة إلى ذلك، لن تأتي البكرات مع الموسيقى إلا إذا تم تسجيلها بمسارات أصلية،
وسيقوم انستجرام
بتجريد الصوت الخاص بهم إذا كانوا يستخدمون الموسيقى المرخصة كخلفية.



وتساعد ميزة تنزيل الفيديو في TikTok على جذب المزيد من المستخدمين إلى التطبيق، لأنها تمنح المبدعين (والناشرين) طريقة سهلة لمشاركة المقاطع عبر الأنظمة الأساسية، وقد يقرر الأشخاص الذين ليس لديهم TikTok الاشتراك إذا وجدوا منشئي محتوى يرغبون في متابعتهم أو إذا كانوا يريدون رؤية المزيد من أنواع المحتوى المشابهة.



وقد يتطلع Instagram إلى تكرار هذه الإستراتيجية، على الرغم من أن المستخدمين سيكون لديهم القدرة على منع تنزيل Reels الخاصة بهم، لتغيير خيارات التنزيل الخاصة بهم، سيتعين عليهم الانتقال إلى Reels and Remix ضمن الخصوصية في الإعدادات وإيقاف تشغيل "السماح للأشخاص بتنزيل Reels الخاصة بك".












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