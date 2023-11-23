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تحذيرات: ثقب الأوزون يتسع بشكل أكبر وأعمق من أى وقت مضى

11/23/2023 2:28:30 PM
(MENAFN- Youm7) حذر الخبراء، أن هناك كمية أقل بكثير من الأوزون في مركز ثقب الأوزون مقارنة بما كانت عليه قبل 19 عاما، على الرغم من الحملة على إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية التي بدأت في الثمانينات، حيث إن مساحة الثقب تتسع أكثر من 26 مليون كيلومتر مربع، أي ما يقرب من ضعف مساحة القارة القطبية الجنوبية، كما أنه ليس ثقب أكبر من حيث المساحة فحسب، ولكنه أيضًا أعمق.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اتفق الخبراء، منذ ما يقرب من 36 عامًا، على حظر إنتاج فئة ضارة من المواد الكيميائية التي يصنعها الإنسان، والمعروفة باسم مركبات الكربون الكلورية فلورية، وفي ذلك الوقت، أظهرت الأبحاث أن مركبات الكربون الكلورية فلورية استنفدت طبقة الأوزون، وهي الطبقة الواقية من غلافنا الجوي التي تحمينا من الأشعة فوق البنفسجية المسببة للسرطان.



لكن هذا قد لا يكون كافيا، حيث أن ثقب الأوزون كان "ضخما بشكل ملحوظ" على مدى السنوات الأربع الماضية، كما يكشف العلماء في نيوزيلندا الآن، الذين حللوا التغيرات الشهرية واليومية للأوزون، على ارتفاعات وخطوط عرض مختلفة داخل ثقب الأوزون، من عام 2004 إلى عام 2022.



كما أنه اعتبارًا من شهر سبتمبر، بلغت مساحة ثقب الأوزون 10.3 مليون ميل مربع (26 مليون كيلومتر مربع)، حسبما كشف الخبراء مؤخرًا، لكنهم لم يكونوا متأكدين من سبب كبر حجمه.



وزعم تقرير للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام أن طبقة الأوزون يمكن إصلاحها بحلول عام 2040 بسبب حظر مركبات الكربون الكلورية فلورية، لكن القياسات الأخيرة للثقب ألقت بظلال من الشك على هذه المسألة.



يدعي باحثو هذه الدراسة الجديدة أنه كان هناك خسارة بنسبة 26% في قلب ثقب الأوزون في السنوات الـ 19 الماضية، ولكنهم غير متأكدين من السبب.

وقارن الخبراء قياسات ثقب الأوزون التي تم إجراؤها منذ عام 2004 خلال شهر أكتوبر، لأنه ربيع نصف الكرة الجنوبي، وعادة ما يكون عندما يصل الثقب إلى أقصى حجم له.



وقالت باحثة الدراسة هانا كيسينيتش من جامعة أوتاجو: "كان الثقب من بين أكبر الحفر المسجلة خلال السنوات الثلاث الماضية"، مضيفة "انتهى تحليلنا ببيانات من عام 2022، ولكن اعتبارًا من اليوم تجاوز ثقب الأوزون لعام 2023 بالفعل حجم السنوات الثلاث السابقة".












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