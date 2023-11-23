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ويندوز يواجه مشكلة أمنية خطيرة فى استشعار بصمة الإصبع.. اعرف التفاصيل

11/23/2023 2:28:30 PM
(MENAFN- Youm7) اكتشف الباحثون ثغرات أمنية في عدد من أجهزة استشعار بصمات الأصابع المستخدمة في العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل مع ميزة مصادقة Windows Hello، حيث تعد المستشعرات الرئيسية التي تتيح مصادقة
Windows Hello
ببصمة الإصبع ليست آمنة كما كان يأمل المصنعون.



اكتشف باحثو الأمن في Blackwing Intelligence، أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تصنعها Microsoft يمكن تجاوز مصادقة Windows Hello الخاصة بها بسهولة بسبب نقاط الضعف في أجهزة الاستشعار التي يمكن أن تتسبب في الاستيلاء عليها من قبل جهات فاعلة سيئة على مستوى النظام، وفقا لتقرير digitartlend.



وتستخدم العديد من العلامات التجارية لأجهزة الكمبيوتر المحمول مستشعرات بصمات الأصابع من Goodix وSynaptics وELAN،
وبدأت نقاط الضعف هذه في الظهور مع انتقال الشركات إلى القياسات الحيوية كخيار أساسي للوصول إلى الأجهزة.



ومع مرور الوقت، سيستمر استخدام كلمة المرور في التناقص، و قبل ثلاث سنوات ادعت شركة Microsoft أن 85% من مستخدميها كانوا يختارون تسجيل الدخول إلى Windows Hello على أجهزة Windows 10 عبر كلمة مرور، وفقًا لموقع The Verge.



وبناء على طلب من قسم الهندسة الهجومية والأمنية (MORSE) التابع لشركة Microsoft، شارك الباحثون تفاصيل الهجمات المختلفة التي ابتليت بها أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تدعم مصادقة بصمات الأصابع في مؤتمر BlueHat الخاص بالعلامة التجارية في أكتوبر.



ولعل أحد هذه الهجمات هو هجوم رجل في الوسط (MitM)، والذي يمكن استخدامه للوصول إلى جهاز كمبيوتر محمول مسروق، و هناك طريقة أخرى وهي هجوم "الخادمة الشريرة"، والذي يمكن استخدامه على جهاز غير مراقب.



واختبر باحثو Blackwing Intelligence بعض الأجهزة، التي وقعت جميعها ضحية لطرق تجاوز مختلفة طالما أن شخصًا ما قد استخدم بصمة إصبعه مسبقًا للوصول إلى الأجهزة.



وأشار الباحثون إلى أن التجاوز استلزم هندسة عكسية للأجهزة والبرامج الموجودة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وقد وجدوا عيوبًا في الطبقة الأمنية لمستشعر Synaptics، على وجه الخصوص كان هناك حاجة إلى فك تشفير Windows Hello وإعادة هيكلته لتجاوز عملية الإعداد الخاصة به، لكنه لا يزال قابلاً للاختراق.



لاحظ الباحثون أن بروتوكول اتصال الأجهزة الآمنة (SDCP) من مايكروسوفت يعد محاولة قوية لتطبيق إجراء أمني ضمن المعايير البيومترية، فهو يسمح باتصال أكثر أمانًا بين جهاز الاستشعار البيومتري والكمبيوتر المحمول الخاص به.



ومع ذلك، لم تطبق جميع الشركات المصنعة هذه الميزة بشكل جيد بما يكفي لتكون فعالة، هذا إذا قاموا بتمكينها على الإطلاق، وتم تمكين SDCP في اثنين من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الثلاثة التي تم فحصها في الدراسة.



لن يكون الحصول على أجهزة كمبيوتر محمولة بيومترية أكثر أمانًا مهمة لشركة Microsoft فقط، وأشارت Blackwing Intelligence إلى أن العلاج الأولي لتأمين أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تدعم Windows Hello هو أيضًا تمكين SDCP من جانب الشركة المصنعة.



وتتبع هذه الدراسة ثغرة في القياسات الحيوية للتعرف على الوجه عام 2021 في Windows Hello والتي سمحت للمستخدمين بتجاوز الميزة بإجراء تعديلات معينة، واضطرت مايكروسوفت إلى تحديث ميزتها بعد أن قدم الباحثون دليلاً على المفهوم الذي يعرض المستخدمين بأقنعة أو جراحة تجميلية تتجاوز مصادقة التعرف على الوجه في Windows Hello.












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