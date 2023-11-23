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زى النهاردة.. أول هبوط عمودى لصاروخ فضاء فى التاريخ

11/23/2023 2:28:30 PM
(MENAFN- Youm7) حقق صاروخ Blue Origin
هبوط تاريخي في مثل هذا اليوم منذ 8 سنوات فقط، في 23 نوفمبر 2015، حيث كانت جميع الصواريخ مخصصة للاستخدام مرة واحدة فقط في هذا الوقت، حتى صواريخ SpaceX، حتى غيرت Blue Origin المفهوم إلى الأبد.



ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإنه بعد إطلاق كبسولة نيو شيبرد بأمان إلى الفضاء، بدأ الصاروخ في العودة إلى الأرض.




هبط الصاروخ نحو منصة الهبوط، وأطلقت الكبسولة محركاتها لإبطاء سرعتها، وهبطت بهدوء على الأرض، وكان هذا أول هبوط عمودي في التاريخ.



ويعني هذا الإنجاز أنه يمكن إعادة استخدام الصواريخ في مهام متعددة، مما يوفر المال ويقلل النفايات.
















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