أسعار النفط تواصل الهبوط مع توسع المخزون وتأجيل اجتماع أوبك+

تراجعت أسعار النفط، حيث أجبر الخلاف داخل تحالف "أوبك+" على تأجيل اجتماعه المقبل، مما خفف من التكهنات بإجراء المزيد من تخفيضات الإنتاج، كما أشارت البيانات الأميركية إلى حدوث ارتفاع آخر في المخزونات.



وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، إلى أقل من 81 دولاراً للبرميل بعد جلسة متقلبة أمس الأربعاء شهدت تأرجح الأسعار في نطاق 4 دولارات، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 76 دولاراً.



وأرجأت "أوبك+" الاجتماع حتى نهاية الشهر مع ظهور خلافات بشأن حصص الأعضاء الأفارقة بما في ذلك أنغولا.

من المرجح أن يكون التداول اليوم الخميس ضعيفاً بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.



في الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام على مستوى البلاد بمقدار 8.7 مليون برميل الأسبوع الماضي - وهي الزيادة الخامسة على التوالي وأعلى بكثير من التقديرات - لتصل إلى أعلى مستوى منذ يوليو، حسبما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة. كما توسعت المخزونات في مركز تخزين النفط الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما.



مؤشرات على زيادة الإنتاج تؤرق السوق

تأثر النفط الخام في الأسابيع الأخيرة بمؤشرات على أن الإنتاج من خارج "أوبك" مستمر في الزيادة، مما أثار تكهنات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها سيقررون تمديد تخفيضات الإنتاج أو ربما تعميقها.

ووسط علامات زيادة الإمدادات، تشهد أوروبا وفرة بسبب مزيج من الطلب الضعيف وتدفق الشحنات الأميركية.



وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع لدى "آي إن جي جرويب إني في" (ING Groep NV) في سنغافورة: "من المرجح أن يؤدي الخلاف بين الأعضاء إلى زيادة التقلبات داخل السوق على مدار الأسبوع المقبل".

وأضاف: "لا يتضح كيف سيؤثر ذلك على السياسة الأوسع أو ما إذا كان يمكن أن يكون له أي تأثير على المملكة العربية السعودية".



تشير مؤشرات السوق التي تتم مراقبتها على نطاق واسع إلى تخفيف الظروف في المدى القريب، مما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجه تحالف "أوبك+" في الوقت الذي يضع فيه سياسته لعام 2024.

وكان الفارق الفوري لخام برنت - فرق السعر بين أقرب عقدين له - يبلغ 10 سنتات للبرميل في حالة "باكورديشن". على الرغم من أن هذا الأمر لا يزال إيجابياً، إلا أنه يضيق من فارق يتجاوز دولاراً واحداً منذ شهر تقريباً.



وقال محللو "سيتي غروب"، بما في ذلك إريك لي، في مذكرة، إن تأجيل اجتماع (أوبك+)، "يزيد من إثارة الأحداث، وربما لا يؤثر على النتيجة"، نقلا عن بلومبرغ.

أضافوا أن البنك يتوقع أن تمدد المملكة العربية السعودية التخفيض الطوعي البالغ قدره مليون برميل حتى عام 2024، بينما سيلتزم أعضاء "أوبك+" الآخرون على نطاق واسع بالحصص الحالية حتى العام المقبل.