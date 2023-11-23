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الحكومة: انخفاض أسعار البنزين والكاز وارتفاع السولار عالميا

11/23/2023 2:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انخفضت أسعار البنزين بنوعيه والكاز، فيما ارتفع سعر السولار في الأسواق العالمية مع نهاية الأسبوع الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية التي أعلنتها اليوم الخميس، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث من هذا الشهر 766 دولارا للطن، مقارنة بـ788.1 دولار معدل سعره في الأسبوع الثاني بنسبة انخفاض بلغت 2.8 بالمئة.

وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 823.2 دولار للطن، مقابل 845 دولارا في الأسبوع الثاني بنسبة انخفاض بلغت 2.6 بالمئة.

وارتفع سعر السولار من 739.4 إلى 745.9 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 0.9 بالمئة، في حين انخفض سعر الكاز من 800.7 إلى 796.4 دولار للطن، وبنسبة انخفاض بلغت 0.5 بالمئة.

وارتفع سعر زيت الوقود من 430.6 إلى 438 دولارا للطن بنسبة ارتفاع 1.7 بالمئة، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في تشرين الثاني الحالي إلى 617.5 دولار للطن مقارنة بـ 611.3 دولار للطن معدل سعره في تشرين الأول الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 1 بالمئة.

من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من تشرين الثاني الحالي إلى 81.3 دولار للبرميل، مقارنة بـ 83.6 دولار معدل سعره في الأسبوع الثاني، وبنسبة انخفاض بلغت 2.8 بالمئة. (بترا)

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