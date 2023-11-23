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الأردن تمنح ستارلينك رخصة تقديم خدمات الإنترنت الفضائي

11/23/2023 2:26:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شهدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أمس الأربعاء توقيع رخصة اتصالات فئوية عامة مع شركة ستارلينك الأردن.

ووقع الرخصة عن الهيئة رئيس مجلس المفوضين المهندس بسام السرحان وممثل الشركة في الأردن بحضور نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة.

وجاء توقيع الاتفاقية استنادا لأحكام قانون الاتصالات والتعليمات التي تمكن الشركة من تفعيل خدماتها الساتلية في المملكة بعد أن استكملت أوراقها الرسمية لدى الهيئة وترخيصها كشركة عاملة في سوق الاتصالات المحلية.

وبحسب السرحان، فإنه من المتوقع أن تقوم الشركة بتفعيل أقمارها وتقديم خدماتها الساتلية تجارياً في الأردن خلال العام المقبل، مؤكدا أن إدخال هذه الخدمات للسوق الأردني يعد إنجازاً هاماً في النهوض قدما بقطاع الاتصالات على الصعيد الوطني، لا سيما وأن المملكة تصنف من أوائل الدول المدخلة لتلك الخدمات لأسواقها المحلية في المنطقة.

وعن الخدمات، ستقدم شركة ستارلنك الأردن والمملوكة لشركة سبيس إكس خدمات الإنترنت الساتلية عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة ضمن مشروعها العالمي الذي يحمل اسم "ستارلنك" للاتصالا، كما تعد شركة سبيس إكس من الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الإنترنت من خلال إطلاق العديد من الأقمار الصناعية التي تعمل بالاشتراك مع أجهزة إرسال واستقبال أرضية.

وقال السرحان إن تلك الخدمات الساتلية ستنعكس آثارها الإيجابية على قطاعات العمل المختلفة لما تتمتع به من قدرات فنية تتيح تغطية جميع مناطق المملكة، وتضمن تنوع خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين وبسوية عالية، كما تستهدف تغطية المناطق النائية والمناطق ذات الكثافات السكانية القليلة ومواقع التعدين والحفر والمواقع السياحية والزراعية والصناعية وغيرها.

وأضاف أنه ستقوم الخدمات الساتلية بجذب شركات التكنولوجيا للعمل محليا، الأمر الذي سيساهم حتمًا في تعزيز قدرات قطاع الاتصالات التنافسية والاستثمارية وتطوير بنية شبكات الاتصالات وزيادة عدد الوظائف المستحدثة، وتعزيز توافر خدمات الاتصالات وبخاصة في المناطق التي لا تتوافر فيها تلك الخدمات، كما ستساهم في تقديم الاتصالات البديلة للمستفيدين الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى توفير اتصالات احتياطية قادرة على الصمود في جميع أنحاء المملكة في حالات الطوارئ وحدوث الكوارث وتغير المناخ والأزمات الطبيعية والظواهر الجوية القاسية المؤثرة على البنية التحتية للاتصالات والمؤدية إلى حدوث انقطاع في الشبكات.

وأشار السرحان إلى أن توقيع الرخصة جاء استكمالاً لتجربة إطلاق الخدمات التي أجرتها الشركة بنجاح في أواخر العام الماضي في جنوب الأردن بعد أخذ الموافقات الفنية والتنظيمية اللازمة من قبل الهيئة والتي تمت عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة مسجلة أرقاما مرتفعة في معدل سرعات تنزيل للبيانات تراوحت بين 100 ميغا بايت و200 ميغا بايت.

إلى ذلك، أكد السرحان أن التجربة الساتلية من أولى التجارب من نوعها في منطقة الشرق الأوسط التي تسعى إلى تقديم خدمات اتصالات وإنترنت يضمن تنويع البدائل والخيارات المقدمة للمستفيدين، وأكد حرص الهيئة على إيجاد الممكنات الفنية والتشريعية كافة التي تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية للعمل في سوق الاتصالات الأردني بهدف تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وفق الرؤى الملكية الهادفة إلى تطوير وتعزيز القطاع من خلال مواصلة العمل على خلق بيئة استثمارية محفزة ترتكز على تشريعات ومتطلبات قادرة على إدخال خدمات اتصالات متطورة تلبي احتياجات السوق الأردني على النحو الأمثل.

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