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مؤشر البورصة يستقر

11/23/2023 2:26:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقر الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس، إلى 2393.69 نقطة، نسبته 0 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2.295 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و26 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.09 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.05 %، وارتفع الرقم القياسي قلطاع الصناعة بنسبة 0.02 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، العقارات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك، الطاقة والمنافع، التأمين 1.31 %، 0.36 %، 0.18 %، 0.07 %، 0.07 %، 0.02 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الهندسية والإنشائية، الصناعات الكيماوية، النقل، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات المالية المتنوعة، الفنادق والسياحة، الخدمات التجارية، الأغذية والمشروبات 2.17 %، 1.64 %، 0.89 %، 0.83 %، 0.69 %، 0.64 %، 0.41 %، 0.04 %، 0.03 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 7.69 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 5.00 %، المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 4.92 %، المنارة الإسلامية للتأمين بنسبة 4.76 %، والإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 4.76 %.

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