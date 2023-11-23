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العدوان على غزة يلقي بظلاله على فعاليات الجمعة البيضاء محليا

11/23/2023 2:26:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






ألقى العدوان الاسرائيلي المستمر منذ أكثر من 45 يوما على قطاع غزة بظلاله على فعاليات " الجمعة السوداء" المتعارف عليها محليا " بالجمعة البيضاء"، وسط تراجع واضح لرواده في السوق المحلية لهذا الموسم مقارنة مع العام الماضي وفق ما أكده ممثلو قطاعات تجارية "للغد".
وبين تجار انه على الرغم من تنظيم التخفيضات والعروض الخاصة بالموسم إلا أن حجم الاقبال الذي من المعتاد أن تتلمسه السوق المحلية منذ 20 تشرين الثاني (نوفمبر)، ما يزال متواضعا وأقل من المأمول، معربين عن آمالهم بتحسن حجم الاقبال خلال الايام المتبقية من موسم العروض.
وتشكل " الجمعة البيضاء" عادة متنفسا للتجار الذين يترقبونها لإنعاش الأسواق وزيادة المبيعات وتعويض آثار الركود الذي تعانيه الأسواق منذ فترة ليست بالقصيرة، كما أنها تشكل ايضا متنفسا للمواطنين لاقتناء بعض السلع بأسعار منخفضة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة محليا.
إلى ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البروماوي بأن الوزارة قامت بتكثيف جولاتها الرقابية على المحال والمراكز التجارية المنخرطة في حدث " الجمعة البيضاء" للتأكد من حقيقة العروض والتخفيضات المعلن عنها.
ولفت البرماوي إلى أن هذه المحال ملزمة بتوفير السلع والخدمات بحسب العروض المعلنة من قبلها، مشددا على أن من يثبت قيامه بالبيع بغير اسعار التخفيضات المعلنة، سيتم تحويله إلى القضاء وتطبيق احكام القانون عليه.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان والمستثمر في قطاع الالبسة أسعد القواسمة بأن الاقبال على التسوق من المحال والمعارض المنظمة لفعاليات " الجمعة البيضاء"، تبدو منخفضة للغاية مقارنة مع المعتاد في كل وقت من هذا العام حيث من المعتاد ان يزداد النشاط في هذه المحال منذ الـ20 من تشرين الثاني، مبينا أن المشاعر السلبية تجاه ما تعرض له الاشقاء في غزة ما يزال يؤثر على القرار الاستهلاكي لدى أغلب المواطنين.
ولفت القواسمة أن عددا كبيرا من محال ومراكز بيع الالبسة لم ينظم هذا العام عروضا خاصة لحدث " الجمعة البضاء"، نتيجة الحرب على غزة.
وأكد القواسمة بأن قطاع الالبسة كغيره من القطاعات التجارية عادة ما يراهن على موسم العروض والتخفيضات من اجل التغلب على حالة ضعف الاقبال التي تسيطر على القطاع منذ فترة نتيجة تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وأشار القواسمة إلى أن العروض والتخفيضات في سوق الالبسة تشمل كافة الالبسة وبمختلف علاماتها التجارية سواء المحلية أو الاجنبية، متوقعا أن يتحسن حجم الاقبال في اليومين القادمين مع تسلم العاملين في القطاعات الحكومية رواتبهم وانخفاض درجات الحرارة بشكل واضح ما قد يدفع المزيد من المتسوقين لاستغلال موسم العروض واقتناء ألبسة للموسم الشتوي.
من جانبه أكد فواز قطان نائب نقيب تجار الكهربائيات والالكترونيات على ضعف حركة البيع لدى المحال والمعارض المنظمة لعروض وتخفيضات " البلاك فرايدي" على الرغم من انطلاق موسم العروض منذ ايام، مقدرا حجم تراجع حركة البيع في هذه الفترة من العام قياسا مع ذات الفترة من العام الماضي بحوالي 50 %.
وأوضح قطان بأن أغلب معارض الاجهزة الالكترونية انخرطت هذا العام في موسم العروض من أجل كسر حالة الركود التي يرزح تحتها القطاع منذ بداية العام، واستغلال موسم العروض لاستقطاب المزيد من الزبائن.
وبحسب قطان يتراوح متوسط التخفيضات لمختلف الاجهزة والادوات الالكترونية والكهربائية في السوق المحلية لهذا العام ما بين 15-35 %.
وشدد قطان على ان كافة العروض والتخفيضات في الاسواق حقيقية، حيث تخضع كافة هذه العروض لرقابة وزارة الصناعة والتجارة، معربا عن امله في زيادة النشاط التجاري في القطاع خلال الايام المتبقية من موسم العروض.
إلى ذلك قال ممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية في غرفة تجارة الأردن همام حبنكة إن هناك حالة من شبه العزوف من قبل محال بيع الادوات المنزلية في الانخراط في موسم " البلاك فرايدي" على ضوء الاحداث الدامية في غزة، كاشفا عن نية محال قطاع الاثاث المنزلي تنظيم حدث مشابه لبلاك فرايدي، خلال الجمعة الاخيرة من الشهر القادم (ديسمبر) تحت اسم جمعة النصر
وأكد حبنكة بانه على الرغم من تحسن النشاط التجاري للقطاع خلال الايام الماضية، إلا انه أقل من حجم النشاط المعتادة في هذا الوقت من كل عام بقرابة 30 %.
وأضاف بأن بعض المحال في قطاع الاثاث المنزلي نظم عروضا وتخفيضات دون حملات إعلانية وتسويقية، مبينا بأن حجم التخفيضات بشكل عام لموسم العروض تتراوح ما بين 30-50 %.

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