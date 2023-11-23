اتحاد عمان والأهلي ونجوم الأرثوذكسي يواصلون المطاردة بـسلة الناشئين

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

واصل فريق اتحاد عمان، تشديد الخناق على منافسه الأرثوذكسي، بفوزه على فريق نجوم الإنجليزية بنتيجة (76-25)، في لقاء أقيم بصالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، ضمن منافسات ذهاب المرحلة الأولى عن مباريات المجموعة الأولى من بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة.



وكان غازي عليان المسجل الأبرز من جانب لاعبي فريق اتحاد عمان بتسجيله 17 نقطة ومتابعة و4 تمريرات حاسمة و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 20، فيما كان زميله حمزة شعبان الأعلى فاعلية بتسجيله 10 نقاط مع 7 متابعات و7 تمريرات حاسمة و6 ستيل بفاعلية 23. وتغلب فريق نجوم الأردن على نظيره فريق نجوم الجبيهة بنتيجة (64-19)، في لقاء برز فيه لاعبه يزن ناصر بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 23 نقطة و11 متابعة و7 تمريرات و6 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 32.



ويتصدر الأرثوذكسي جدول ترتيب فرق مجموعته الأولى برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، يليه اتحاد عمان ثانيا برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة على نجوم الأردن، الذي يأتي ثالثا بالرصيد النقطي نفسه من أربع مباريات، فيما يستقر الرياضي رابعا برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفهم نجوم الإنجليزية ونجوم الجبيهة في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 3 نقاط لكل فريق.



ولحساب مباريات المجموعة الثانية، تغلب الأهلي على الجبيهة (81-44)، في لقاء برز فيه لاعبه بكر بتسجيله 14 نقطة و11 متابعة "الدبل دبل" وتمريرتين و9 ستيل بفاعلية 27، فيما كان عبدالله المعايطة المسجل الأبرز في اللقاء من جانب لاعبي الجبيهة بـ20 نقطة مع 8 متابعات وتمريرتين و6 ستيل.



وحقق فريق نجوم الأرثوذكسي فوزا كبيرا على نظيره المقاولون بنتيجة (82-38)، في لقاء برز فيه لاعبه فيصل دعيبس بتسجيله 13 نقطة و13 متابعة "الدبل دبل" وتمريرتين وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 25، فيما تغلب فريق الإنجليزية على فريق نجوم اتحاد عمان بنتيجة (73-31).



ويتصدر الإنجليزية جدول ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، يليه نجوم الأرثوذكسي ثانيا برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، متقدما بأفضلية فارق السلات على الأهلي، الذي يأتي ثالثا بالرصيد النقطي نفسه من أربع مباريات، فيما يحتل فريقا نجوم اتحاد عمان والجبيهة المركزين الرابع والخامس برصيد 4 نقاط، ويتذيل المقاولون الترتيب برصيد 3 نقاط.