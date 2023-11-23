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الأولمبي إلى جانب قطر وأستراليا وإندونيسيا بنهائيات آسيا

11/23/2023 2:25:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أسفرت قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، عن وقوع المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة الأولى، بالبطولة المقرر إقامتها في قطر خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل.

وضمت المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب الوطني كل من قطر المستضيف، أستراليا وإندونيسيا.

وجاءت منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، الإمارات والصين في المجموعة الثانية، ومنتخبات السعودية، العراق، تايلند وطاجيكستان في المجموعة الثالثة، فيما ضمت المجموعة الرابعة كل من أوزبكستان، فيتنام، الكويت وماليزيا.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من بين المجموعات الأربع للدور ربع النهائي، فيما تضمن المنتخبات أصحاب المراكز الثلاث الأولى بلوغ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فيما يلعب الرابع مباراة الملحق مع منتخب غينينا.

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