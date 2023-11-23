صلاح يوافق على الانتقال الى السعودية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اشارت تقارير صحفية الى ان قضية انتقال نجم نادي ليفربول المصري محمد صلاح الى الدوري السعودي لا تزال تتفاعل في وسائل الاعلام، حيث حاول نادي الاتحاد السعودي ضم اللاعب المصري حتى الساعات الاخيرة من عمر سوق الانتقالات الصيفية الاخيرة.
واضافت التقارير ان محمد صلاح وافق على الانتقال إلى الفريق السعودي حتى وان كان على سبيل الإعارة، في وقت سيعود الاتحاد الى محاولة ضم صلاح مجددا، في صيف عام 2024، دون ان يكون الاتحاد الفريق الوحيد الذي سيسعى لضم صلاح وان اي فريق آخر تابع لصندوق الاستثمارات "الهلال والنصر والأهلي" سيكون قادر على ضم اللاعب
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