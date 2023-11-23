مورينيو مستعد للإنتقال الى الدوري السعودي

كشف مدرب فريق روما جوزيه مورينيو عن أنه منفتح على التدريب في الدوري السعودي للمحترفين. ومن المتوقع أن يغادر المدرب البالغ من العمر 60 عامًا روما عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم.

على الرغم من أنه لم يجد ناديًا جديدًا بعد، إلا أن مورينيو كان مرتبطًا بشكل كبير بالانتقال إلى الدوري السعودي منذ فترة.

وخلال مقابلة اكّد مورينيو هذه التقارير بأنه يرغب في القيام بهذه الخطوة.

وقال لـ Rai1: "أعتقد أنني سأنضم يومًا ما إلى الدوري السعودي للمحترفين.

أعتقد أنني سأذهب وأدرب هناك، نعم. لكن ذلك اليوم لن يكون غدا أو بعد غد".