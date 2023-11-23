مورينيو مستعد للإنتقال الى الدوري السعودي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف مدرب فريق روما جوزيه مورينيو عن أنه منفتح على التدريب في الدوري السعودي للمحترفين. ومن المتوقع أن يغادر المدرب البالغ من العمر 60 عامًا روما عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم.
على الرغم من أنه لم يجد ناديًا جديدًا بعد، إلا أن مورينيو كان مرتبطًا بشكل كبير بالانتقال إلى الدوري السعودي منذ فترة.
وخلال مقابلة اكّد مورينيو هذه التقارير بأنه يرغب في القيام بهذه الخطوة.
وقال لـ Rai1: "أعتقد أنني سأنضم يومًا ما إلى الدوري السعودي للمحترفين.
أعتقد أنني سأذهب وأدرب هناك، نعم. لكن ذلك اليوم لن يكون غدا أو بعد غد".
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