غوتي: اريد رؤية زيدان مجدداً مع الريال

اعتبر لاعب نادي ريال مدريد السابق، خوسيه ماريا غوتيريز المعروف ب غوتي أن المدير الفني البرتغالي لنادي روما جوزيه مورينيو ، ليس المدرب المناسب لقيادة الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة، مع انتهاء عقد المدير الفني الايطالي كارلو انشيلوتي نهاية الموسم الحالي.

واضاف اللاعب الاسباني : "أود رؤية زين الدين زيدان مرة أخرى في ريال مدريد، كانت هناك فترات مع مورينيو أشعر فيها بالملل أثناء مشاهدة الفريق، هذه هي الحقيقة، مورينيو ليس المدير الفني المناسب لريال مدريد".



متسائلاً عن السبب الذي يبعد المدرب الايطالي عن الريال وان هناك مدربون يمكنهم البقاء لفترة طويلة ويمرون بعدة فترات في الريال، لأنهم الأنسب.