-->

Friday, 24 November 2023 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غوتي: اريد رؤية زيدان مجدداً مع الريال

11/23/2023 2:25:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اعتبر لاعب نادي ريال مدريد السابق، خوسيه ماريا غوتيريز المعروف ب غوتي أن المدير الفني البرتغالي لنادي روما جوزيه مورينيو ، ليس المدرب المناسب لقيادة الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة، مع انتهاء عقد المدير الفني الايطالي كارلو انشيلوتي نهاية الموسم الحالي.

واضاف اللاعب الاسباني : "أود رؤية زين الدين زيدان مرة أخرى في ريال مدريد، كانت هناك فترات مع مورينيو أشعر فيها بالملل أثناء مشاهدة الفريق، هذه هي الحقيقة، مورينيو ليس المدير الفني المناسب لريال مدريد".

متسائلاً عن السبب الذي يبعد المدرب الايطالي عن الريال وان هناك مدربون يمكنهم البقاء لفترة طويلة ويمرون بعدة فترات في الريال، لأنهم الأنسب.

MENAFN23112023000072011014ID1107479087

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث