ايسكو: بيليغهام يستحق الفوز بجائزة Golden Boys

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعتقد لاعب فريق ريال بيتيس إيسكو أن لاعب فريق ريال مدريد جود بيلينغهام يستحق الحصول على جائزة "Golden Boys".
وقال ايسكو: "هل يجب ان تمنح هذه الجائزة الى جود؟ جميعنا نرى كيف يلعب، أليس كذلك؟ لقد حسم العديد من المباريات لريال مدريد ولا أعتقد أن هناك من يستحق ذلك أكثر منه".
تعتمد جائزة "Golden Boys" على أداء اللاعب الشاب لهذا العام وليس فقط على عدد الكؤوس التي فاز بها وبيليغنهام مرشح قوي لنيل هذه الجائزة.
يُذكر ان بيليغنهام فاز بكأس كوبا في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، وهي جائزة مرموقة للاعبين الشباب.
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