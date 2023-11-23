-->

Friday, 24 November 2023 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ايسكو: بيليغهام يستحق الفوز بجائزة Golden Boys

11/23/2023 2:25:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يعتقد لاعب فريق ريال بيتيس إيسكو أن لاعب فريق ريال مدريد جود بيلينغهام يستحق الحصول على جائزة "Golden Boys".

وقال ايسكو: "هل يجب ان تمنح هذه الجائزة الى جود؟ جميعنا نرى كيف يلعب، أليس كذلك؟ لقد حسم العديد من المباريات لريال مدريد ولا أعتقد أن هناك من يستحق ذلك أكثر منه".


تعتمد جائزة "Golden Boys" على أداء اللاعب الشاب لهذا العام وليس فقط على عدد الكؤوس التي فاز بها وبيليغنهام مرشح قوي لنيل هذه الجائزة.

يُذكر ان بيليغنهام فاز بكأس كوبا في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، وهي جائزة مرموقة للاعبين الشباب.

MENAFN23112023000072011014ID1107479086

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث