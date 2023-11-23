ايسكو: بيليغهام يستحق الفوز بجائزة Golden Boys

يعتقد لاعب فريق ريال بيتيس إيسكو أن لاعب فريق ريال مدريد جود بيلينغهام يستحق الحصول على جائزة "Golden Boys".

وقال ايسكو: "هل يجب ان تمنح هذه الجائزة الى جود؟ جميعنا نرى كيف يلعب، أليس كذلك؟ لقد حسم العديد من المباريات لريال مدريد ولا أعتقد أن هناك من يستحق ذلك أكثر منه".



تعتمد جائزة "Golden Boys" على أداء اللاعب الشاب لهذا العام وليس فقط على عدد الكؤوس التي فاز بها وبيليغنهام مرشح قوي لنيل هذه الجائزة.

يُذكر ان بيليغنهام فاز بكأس كوبا في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، وهي جائزة مرموقة للاعبين الشباب.