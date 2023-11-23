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ماغواير يقبل اعتذار نائب غاني سخر منه

11/23/2023 2:25:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تقبل هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء اعتذار نائب في برلمان غانا سخر منه خلال مناقشة برلمانية حول الميزانية العام الماضي.

وشبه النائب المعارض إيزاك أدونغو الإدارة الاقتصادية لنائب الرئيس محمد باوميا للدولة الواقعة في غرب إفريقيا بأداء ماغواير على أرض الملعب.

وفي خطاب انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي شبه المشرع نائب الرئيس بماغواير الذي وصفه بأنه "التهديد الأكبر في قلب دفاع مانشستر يونايتد".

وقال أدونغو في مناقشة مماثلة حول ميزانية 2024 الثلاثاء إن ماغواير "تخطى الأزمة" متراجعا عن تشبيهه.

وأضاف أدونغو: أعتذر الآن لهاري ماغواير لقد ظهر بصورة مغايرة مع مانشستر يونايتد الآن ويسجل الأهداف.

وتقبل ماغواير الاعتذار على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة وكتب: أراك في أولد ترافورد قريبا.

وتواجه غانا أزمة اقتصادية كبيرة ناجمة عن زيادة الدين العام، ما أدى إلى تضخم كبير وتراجع قيمة العملة المحلية.

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