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كلينسمان يطالب الصين بإطلاق سراح نجم كوريا الجنوبية

11/23/2023 2:25:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعا الألماني يورغن كلينسمان مدرب منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم يوم الأربعاء الحكومة الصينية إلى إطلاق سراح لاعب الوسط الدولي سون جون-هو المحتجز لديها بسبب قضية رشوة قبل حلول عيد الميلاد.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أكدت في مايو الماضي ان السلطات المحلية اعتقلت جون-هو (31 عاما) "للاشتباه في قبوله رشاوى من موظفين غير حكوميين"، من دون تقديم مزيد من تفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن جون-هو محتجز في مقاطعة لياونينغ الشمالية الشرقية، لكن لم ترد أنباء عن مصيره منذ ذلك الحين.

ويدافع جون-هو عن ألوان فريق شاندونغ تايشان الصيني منذ عام 2021، وخاض مع منتخب بلاده ثلاث من مبارياته الاربع في كأس العالم 2022 في قطر.

وقال المهاجم الدولي السابق والمدرب الحالي كلينسمان بعد وصوله إلى كوريا الجنوبية عقب الفوز على الصين 3-0 في عقر دارها في تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2026: الآن لدينا أمنية واحدة فقط في عيد الميلاد.

وتابع: هي إطلاق سراح جون-هو لأنه حتى اليوم، لم يثبتوا أي خطأ ارتكبه.

وأضاف: لذلك نأمل أن تطلق الحكومة الصينية سراحه قبل عيد الميلاد لرؤية عائلته.

وكان كلينسمان في خطوة لاظهار دعمه للاعب جون-هو ضمه إلى تشكيلته لخوض مباراتين وديتين في يونيو الماضي وذلك على الرغم من احتجازه.

وقال الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم لوكالة فرانس برس في ذلك الوقت إنه أرسل مسؤولين إلى الصين للمطالبة بالإفراج عن جون-هو، لكن محامي اللاعب "متردد" في التحدث إليهم.

وردا على سؤال عن قضية اللاعب الكوري الجنوبي الخميس، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن الصين "دولة تخضع لسيادة القانون" وهي "تتعامل مع القضايا بشكل صارم وفقا للقانون وتحمي الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف المعنية".

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