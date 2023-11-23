مجدداً.. عائلة زوجة ميسي تتعرض لعملية سطو وإطلاق نار

سرق مسلحان ما يقارب 20 ألف يورو من إحدى المحلات التابعة لعائلة أنتونيلا أوروكوزو زوجة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وبحسب "ماركا" الإسبانية فإن المسلحين كانا سريعين في عملية السرقة إذ نزلا من سيارتهما وكسرا زجاج مركبة تقل قريبة لأنتونيلا وعاملين للمتجر.



وبعد كسر الزجاج قام المسلحان بأخذ حقيبتين تحتويان على 8 ملايين بيزو أرجنتيني ما يوازي 20 ألف يورو وأكثر قبل أن يطلقا النار على الأقل مرة واحدة ويهربان من المكان.

وقالت إحدى العاملات بعد الحادثة: كنا نستعد للذهاب من المتجر إلى المصرف لإيداع المبلغ قبل أن يكسرا الزجاج ويأخذا الأموال.



وهذه المرة ليست هي الأولى التي يتعرض لها أقرباء ميسي إلى هجوم مسلح ففي مارس الماضي أيضا بروزاريو، أطلقت النيران من سلاح آلي على باب إلكتروني لإحدى متاجر عائلة أنتونيلا مع رسالة مكتوب فيها "ننتظرك يا ميسي، خافكين (عمدة روزاريو) فاسد ولن يساعدك.



ويعتقد المحققون أن الهجوم دوافعه سياسية قبل الانتخابات المقبلة بحسب ما يرى بابلو خافكين، عمدة روزاريو، وأن اسم ميسي استخدم فقط لإلقاء ضوء أكثر.