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المنتخب الإيراني يعتذر عن عدم خوضه مباراتين مع منتخب السيدات

11/23/2023 2:25:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- اعتذر المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات، عن عدم خوضه مباراتين وديتين مع منتخب السيدات مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بسبب الوضع الراهن في المنطقة.

ويواصل المنتخب النسوي، تحضيراته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة غرب آسيا في السعودية.

ويجري المنتخب تدريباته اليومية، بحضور (24) لاعبة من القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني مؤخرا على ملعب جاوا، بانتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفات بالخارج تباعا.

وفي ظل اعتذار إيران، يقيم المنتخب الوطني عدد من المباريات التدريبية الودية في عمان، خلال فترة أيام فيفا المعتمدة، بعد تعذر إقامة لقاءات دولية بسبب ضيق الوقت.

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