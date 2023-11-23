المنتخب الإيراني يعتذر عن عدم خوضه مباراتين مع منتخب السيدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- اعتذر المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات، عن عدم خوضه مباراتين وديتين مع منتخب السيدات مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بسبب الوضع الراهن في المنطقة.
ويواصل المنتخب النسوي، تحضيراته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة غرب آسيا في السعودية.
ويجري المنتخب تدريباته اليومية، بحضور (24) لاعبة من القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني مؤخرا على ملعب جاوا، بانتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفات بالخارج تباعا.
وفي ظل اعتذار إيران، يقيم المنتخب الوطني عدد من المباريات التدريبية الودية في عمان، خلال فترة أيام فيفا المعتمدة، بعد تعذر إقامة لقاءات دولية بسبب ضيق الوقت.
MENAFN23112023000072011014ID1107479082
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.