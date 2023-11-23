-->

Friday, 24 November 2023 12:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لاعبو الفيصلي يتدربون في كارشي والنادي يواصل مبادراته الداعمة لغزة

11/23/2023 2:25:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يباشر فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، اعتبارا من اليوم، تدريباته في مدينة كارشي الأوزبكية، استعدادا للقاء فريق ناساف الأوزبكي يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.
وينتظر أن يكون الفريق، وصل إلى أوزبكستان اليوم، بعد رحلة بدأت من عمان مرورا بالشارقة الإماراتية، قبل الوصول إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، ومن ثم السفر بالقطار إلى مدينة كارشي.
ووفق البرنامج المعد مسبقا من قبل الجهاز الفني، فإن الفريق سيخضع اليوم لتدريب خفيف، للتخلص من آثار السفر، قبل إجراء تدريب يوم غد، على أن يخوض الفريق بقيادة أحمد هايل، تدريبا نهائيا على ملعب المباراة يوم الأحد المقبل، بحيث يخصص لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الفريق وأسلوب اللعب الذي سينتهجه الفريق في المباراة الصعب.
ويضم وفد فريق الفيصلي إلى أوزبكستان والذي يرأسه عضو مجلس الإدارة الدكتور زياد حجاج، كل من عضو مجلس الإدارة عبدالمحسن المعايطة والجهاز الفني بقيادة أحمد هايل، إلى جانب الجهازين الإداري والطبي، إضافة إلى 23 لاعبا هم: مهدي خليل، نور بني عطية، محمد العمواسي، محمد كلوب، إحسان حداد، أنس بني ياسين، مهند خير الله، حسام أبو الذهب، براء مرعي، سالم العجلاين، ناثان مافيلا، عبيدة السمارنة، خالد زكريا، نزار الرشدان، حاتم الروشدي، يوسف أبو جلبوش، قصي المنصوري، أمين الشناينة، أحمد أبو شعيرة، أدهم الرفاعي، عارف الحاج، رزق بني هاني، رفيق الكامرجي.
ورغم صعوبة المهمة، إلا أن جماهير النادي لديها ثقة بقدرة لاعبيها على تحقيق نتيجة ايجابية، حيث يبحث الفيصلي عن الفوز لمواصلة البحث عن أمل التأهل للدور التالي الحسابات المعقدة، فيما يرى البعض الآخر، أن خسائر الفريق في المباريات الثلاثة الأولى في البطولة، صعبت من مهمة تأهل الفريق، وبالتالي مطالبة اللاعبين بالبحث عن الأداء والنتائج الإيجابية في المباراتين المتبقيتين حتى لو لم يتأهل الفريق.
الفيصلي يمارس
مسؤوليته في دعم غزة
انطلاقاً من مسؤوليته الإنسانية ودوره في دعم الشعب الفلسطيني، قام النادي الفيصلي بتوزيع مجموعة من الطرود الخيرية على الأشقاء من قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في الأردن حالياً.
ويواصل الفيصلي ممارسة دوره في هذا المجال، حيث قام في الفترة الماضية بالعديد من الخطوات والمبادرات، والتي كان آخرها الاطمئنان على لاعبيه السابقين المقيمين في غزة أمثال غسان بلعاي، الذي تهدم بيته جراء القصف، في خطوة كان لها الأثر الطيب عند الأشقاء في فلسطين.


MENAFN23112023000072011014ID1107479081

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث