-->

Friday, 24 November 2023 12:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدرب الأولمبي يعتبر الحظوظ متساوية في مجموعته بكأس آسيا

11/23/2023 2:25:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عدّ المدير الفني للمنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم عبدالله أبو زمع، أن حظوظ جميع المنتخبات متساوية في المجموعة الأولى بكأس آسيا.
وصرح أبو زمع لموقع اتحاد الكرة، أن حظوظ المنتخبات متساوية للظفر ببطاقتي التأهل للدور المقبل، مشيرا إلى أن مستويات الفرق متقاربة، والوصول بعيدا في البطولة حق مشروع للجميع، وأن المنتخب يسعى إلى تقديم مستوى مميزا يليق بالكرة الأردنية بهدف الوصول للأولمبياد.
ووقع المنتخب الوطني تحت 23 عاما لكرة القدم، في مجموعة صعبة بنهائيات كأس آسيا بنسختها السادسة، والمقرر إقامتها في قطر في الفترة من 15 نيسان (أبريل) وحتى 3 أيار (مايو) المقبلين، حيث جاء في المجموعة الأولى إلى جانب قطر المستضيف، وأستراليا وإندونيسيا.
ويسعى المنتخب الأولمبي، إلى تحقيق أفضل النتائج بالنهائيات ومحاولة الوصول للمربع الذهبي، من أجل الظفر بإحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية العام المقبل في باريس للمرة الاولى في تاريخه، إذ تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاث الأولى بشكل مباشر للأولمبياد، فيما يخوض صاحب المركز الرابع، مباراة الملحق مع المنتخب الغيني، صاحب المركز الرابع عن قارة أفريقيا.
وجاءت منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، الإمارات والصين في المجموعة الثانية، فيما حلت منتخبات السعودية، العراق، تايلند وطاجكستان في المجموعة الثالثة، فيما ضمت المجموعة الرابعة كلا من: أوزبكستان، فيتنام، الكويت وماليزيا.
وكان المنتخب، تأهل للنهائيات للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن تمكن في التصفيات، من التأهل عن المجموعة التي جرت خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، بعد أن تغلب على منتخب بروناي دار السلام بنتيجة 9-0، فيما تفوق على منتخب سلطنة عمان 1-0، قبل أن يتجاوز منتخب سورية بنتيجة 2-0، ليتأهل وحيدا عن المجموعة وبالعلامة الكاملة.
ومن خلال 5 مشاركات سابقة للمنتخب الوطني، لم يسبق لـ"الأولمبي" أن واجه منتخبي قطر أو إندونيسيا في أي دور من أدوار البطولة، فيما واجه أستراليا مرتين في دور المجموعات، إذ كانت الأولى في النسخة الثانية بالعام 2016 في قطر، وتعادلا بدون أهداف، فيما خسر المنتخب الوطني بالمواجهة الثانية في النسخة الخامسة العام الماضي في أوزبكستان بهدف نظيف.
وشارك "الأولمبي" مؤخرا في بطولة رباعية ودية بالسعودية، واجه من خلالها أصحاب الأرض وتعثر أمامهم بالخسارة بهدفين لهدف، فيما خسر من المنتخب القطري بهدف نظيف، لتكون الخسارة الأخيرة هي الثالثة للمنتخب الوطني تحت قيادة المدير الفني عبد الله أبو زمع، بعد أن تلقى الهزيمة الأولى الشهر الماضي من مصر بثلاثة أهداف لهدف في لقاء ودي بالقاهرة.

MENAFN23112023000072011014ID1107479080

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث