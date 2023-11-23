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الفحيص يغازل لقب سلة الناشئات في مواجهة الأرثوذكسي اليوم

11/23/2023 2:25:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






يسعى فريق الفحيص إلى حسم سلسلة النهائي والتتويج بلقب دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، وذلك عندما يلاقي نظيره الأرثوذكسي عند الساعة السابعة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد"، بتعليق المدرب الوطني زيد ساحوري.
وحسم الفحيص المباراة الثانية في سلسلة النهائي أول من أمس، بفوزه على الأرثوذكسي بنتيجة (63-60)، في لقاء برزت فيه لاعبته حور قراعين بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 18 نقطة و23 متابعة و3 ستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 31، وسيكون فوزه اليوم مهما له لحسم السلسلة والتتويج باللقب، الذي يظفر به من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية من إجمالي خمس مباريات مفترضة.
في المقابل، أحرزت لاعبات فريق نجوم الفحيص المركز الثالث "الميدالية البرونزية"، بعدما جددن فوزهن على فريق نجوم الأرثوذكسي بنتيجة (73-39)، في لقاء برزت فيه اللاعبة ألما حداد من جانب فريق نجوم الفحيص بتسجيلها 6 نقاط و17 متابعة و3 تمريرات وستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 21.
وفي ذهاب المرحلة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، تحتضن اليوم صالة الأمير حمزة مواجهة الإنجليزية ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 5 مساء، فيما يلتقي نجوم الإنجليزية ونجوم الجبيهة عند الساعة 3 مساء في صالة الفحيص، التي تستضيف مباراة نجوم اتحاد عمان والجبيهة عند الساعة 4:30 مساء، بينما ستكون صالة الحسن التدريبية مسرحا لمواجهتي شباب بشرى وغزة هاشم عند الساعة 3 مساء، والأشرفية مع كفر راكب عند الساعة 4:30 مساء.

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