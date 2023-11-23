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التأجيل يحرم الجزيرة من لقب أول الصاعدين للمحترفين

11/23/2023 2:25:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






حرم تأجيل المباريات فريق الجزيرة من ان يكون اول المتأهلين لدوري المحترفين لكرة القدم، بعدما سبقه فريق الصريح لهذه الميزة، وخطف البطاقة الأولى وضمن التواجد في دوري الكبار للموسم المقبل، قبل نهاية دوري اندية الدرجة الأولى بثلاثة أسابيع.
فريق الجزيرة الذي سجل العلامة الكاملة في 8 جولات وتصدر الدوري لغاية الأسبوع الثامن برصيد 24 نقطة، فرضت عليه الظروف تأجيل مباراتيه مع فريقي العالية ضمن منافسات الأسبوع التاسع، وأمام كفرسوم في الأسبوع العاشر حيث يلعب اليوم أمام كفرسوم عند الساعة الثالثة مساء على ملعب الأمير هاشم، وفي حال تحقيق الفوز يحتاج الجزيرة لنقطة واحدة ليكون الفريق الثاني المتأهل للمحترفين.
واحتفظ الجزيرة بلقب اقوى دفاع بعد نهاية المرحلة العاشرة حيث لم يدخل مرمى الحارس سوى هدفين، فيما سجل لاعبوه 18 هدفا، ويعد الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي نقطة.
وحمل منافسات الأسبوع العاشر، علامات الفرح والسعادة لفريق الصريح، عندما توج نجوم الفريق مجهود ادارته وجهاز الفني بتحقيق الفوز على السرحان 2-1، واعلان التأهل رسميا لدوري المحترفين، قبل 3 جولات من نهاية الدوري.
وارتبطت مقولة "الصريح ما يطيح" بالفريق الشمالي، بعد أن برز بين الكبار خلال السنوات الماضية، وشكل قلقا للعديد من الأندية التي أصبحت تعد العدة لمواجهة هذا الفريق المزعج، ليعود الموسم الحالي وأمله بالثبات بين الكبار لموسم جديد.
وسار فريقا الجزيرة والصريح منذ بداية مشوارهما بالدوري في الصدارة عن جدارة واستحقاق، وتصدرا ترتب الفرق من دون مزاحمة من الفرق الأخرى، وعرف المدير الفني للجزيرة " وليد فطافطة" والمدير الفني للصريح " ماهر العجلوني" طريق الانتصارات المتتالية بفضل التحضيرات الجيد والاستعداد المبكر والانسجام بين اللاعبين، إضافة لدعم من اداراتي الفريقين والجماهير.
واثبت فطافطة والعجلوني خلال مشوار الفريقين في دوري " المظاليم" قدراتهما الفنية وحسن التعامل مع الدوري الذي يحتاج للتخطيط والتركيز، خصوصا أن مبارياته تقام على العديد من الملاعب المنتشرة في أرجاء المملكة.
واقترب فريق العالية كثيرا من الهبوط لدوري اندية الدرجة الثانية بعد خساراته امام فريق كفرسوم، ليظل الفريق الوحيد في منافسات الدوري الذي لم يحقق أي نقطة، ويحتل المركز الأخير، وخسارته في المباراة المقبلة تنهي آماله بالبقاء موسم اخر في دوري " المظاليم "، كما يهدد الخطر فريق الطرة الذي يقبع بالمركز قبل الأخير وبرصيد 4 نقاط.
وحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
وبلغة الأرقام يعد فريق الصريح الأقوى من الناحية الهجومية، وسجل لاعبو 31 هدفا في 10 مباريات، فيما يعد فريق العالية الأضعف ولم يسجل غير 5 اهداف فقط في 9 مباريات، ويملك الجزيرة اقوى خط دفاع بهدفين والطرة الأضعف بعد ان دخل مرمى حارسه 27 هدفا.


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