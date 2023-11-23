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ريال مدريد وبرشلونة من ضحايا فيروس الفيفا قبل مواجهة قادش وفايكانو

11/23/2023 2:25:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدريد – يسعى فريقا برشلونة وريال مدريد إلى التعافي من الأزمات التي تعرضا لها خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، والتي شهدت إصابة أكثر من نجم في صفوفهما، عندما يستأنفان مسيرتهما بالدوري الإسباني لكرة القدم.
وتعود عجلة الدوري الإسباني للدوران من جديد، عقب توقفها أسبوعين بسبب أجندة مباريات شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي الدولية، حيث تجرى منافسات المرحلة الـ14 للبطولة. ويخوض برشلونة مواجهة محفوفة بالمخاطر، عندما يحل ضيفا على رايو فايكانو يوم غد، في ظل معاناته من غيابات عدة مؤثرة، يأتي في مقدمتها نجمه الشاب جافي، الذي أصيب بتمزق في الرباط الصليبي خلال مشاركته مؤخرا مع المنتخب الإسباني في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.
كما تحوم الشكوك بشأن مشاركة حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن مع برشلونة في اللقاء، بعدما غادر معسكر منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي المنقضية، بسبب إصابة في منطقة الظهر.
بينما يستمر غياب سيرجي روبيرتو والهولندي فرينكي دي يونج عن الفريق للإصابة أيضا، فإن المدرب تشافي هيرنانديز ربما يضطر لإبقاء البرازيلي رافينيا والأوروغوياني رونالد أراوخو على مقاعد البدلاء، بعد عودتهما المتأخرة للفريق عقب انتهاء مشاركتهما مع منتخبيهما في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026. ويرغب برشلونة، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف جيرونا (المتصدر)، في حصد النقاط الثلاث، ولن تكون مهمة برشلونة سهلة في اجتياز شعقبة فايكانو، صاحب المركز العاشر برصيد 18 نقطة، الذي يسعى إلى إعادة البسمة لجماهيره الغاضبة بسبب نتائجه المهتزة في المسابقة، حيث حقق فوزا وحيدا في مبارياته الثمانية الأخيرة.
من جانبه، يتطلع ريال مدريد إلى اعتلاء القمة ولو مؤقتا لمدة 24 ساعة فقط، عندما يخرج لملاقاة مضيفه قادش يوم بعد غد، حيث يتواجد الفريق الملكي في الوصافة برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين خلف جيرونا، الذي يستضيف أتلتيك بيلباو في اليوم التالي، ضمن ختام مباريات المرحلة.
ومثلما هو حال برشلونة، يعاني ريال مدريد، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه في الموسم الماضي، من إصابات عدة مؤثرة خلال فترة التوقف الأخيرة، حيث طالت جناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي سيغيب عن الملاعب لفترة ربما تصل إلى شهرين ونصف الشهر. كما يفتقد الريال إلى خدمات نجمه الفرنسي إدواردو كامافينجا، الذي أصيب بالتواء خلال مشاركته في تدريبات منتخب بلاده مؤخرا، ليغيب عن الفريق حتى نهاية العام الحالي على الأرجح.
وكان النجم الإنجليزي جود بيلينجهام ضمن ضحايا "فيروس الفيفا"، بعدما انسحب من معسكر منتخب إنجلترا لمعاناته من إصابة في الكتف، حيث ذهب إلى إسبانيا لتلقي العلاج، غير أن مشاركته في التدريبات الجماعية للريال مؤخرا بعثت الاطمئنان للإيطالي كارلو أنشيلوتي. ومن المقرر أن يتواصل غياب الثلاثي المصاب منذ فترة طويلة تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وأردا جولر، فيما يبدو موقف الحارس كيبا أريزابالاجا غامضا في ظل عدم شفائه نهائيا من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة بالفخذ الأيمن.
من ناحيته، يبحث قادش صاحب المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط فقط أمام مراكز الهبوط، عن العودة لنغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المراحل الثماني الأخيرة بالبطولة، والتي حصل خلالها على 3 نقاط فقط، فيما يسعى جيرونا لمواصلة انطلاقته الاستثنائية والاستمرار على القمة في مباراته مع أتلتيك بيلباو، صاحب المركز الخامس برصيد 24 نقطة، الذي يطمع في مواصلة صحوته بتحقيق انتصاره الثالث على التوالي.-(وكالات)

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